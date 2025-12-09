Ranking najbardziej wpływowych osób w Europie. Pierwsze miejsce dla Donalda Trumpa

Karol Nawrocki w czasie zaprzysiężenia. Fragment wystąpienia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Portal Politico umieścił amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na pierwszym miejscu dorocznego zestawienia najbardziej wpływowych osób w Europie, argumentując, że "nikt w tym roku nie miał większego wpływu na Europę niż prezydent USA". To skłoniło redakcję portalu do złamania zasady, zgodnie z którą ranking obejmuje jedynie osoby mieszkające lub pracujące na naszym kontynencie.

Najbardziej wpływowe osoby w Europie

Drugie miejsce przypadło duńskiej premierce Mette Frederiksen. W uzasadnieniu Politico zwraca uwagę m.in. na silny głos polityczki w kwestii niezależności Unii Europejskiej w zakresie obronności oraz na duński model "zatrzymywania i deportacji" migrantów, zgodnie z którym osoby ubiegające się o azyl przebywają w ośrodkach detencyjnych w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosków.

Mette Frederiksen Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Podium zamyka kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który zerwał z dotychczasowym wizerunkiem niemieckiej chadecji. W obliczu wojny na kontynencie Merz "proponuje duże wydatki, szybkie zbrojenia i deklaruje, że Berlin - podobnie jak reszta Europy - musi być gotowy do samodzielnego działania" - pisze Politico.

Ranking Politico

Na czwartym miejscu zestawienia figuruje Marine Le Pen. Choć na początku tego roku sąd nałożył na liderkę francuskiej skrajnej prawicy pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych, ta nadal wywiera ona duży wpływ na politykę i odegrała rolę w upadku rządu we wrześniu - wskazuje Politico. Jak dodaje, Le Pen może też umocnić swoją pozycję dzięki przyszłorocznym wyborom samorządowym.

Piąte miejsce w rankingu przypadło Władimirowi Putinowi. Rosyjski dyktator, jak zauważa Politico, wpływa na Stary Kontynent "testując obronę NATO przy pomocy ataków hybrydowych, nalotów dronów i staromodnych myśliwców" i od ponad dekady pozostaje "głównym destabilizatorem Europy".

Nawrocki w rankingu Politico

W rankingu najbardziej wpływowych osób w Europie portalu Politico znalazł się także jeden Polak - na 23. miejscu umieszczono Karola Nawrockiego. W uzasadnieniu portal ocenił, że zdobywając duże poparcie wśród konserwatywnych wyborców prezydent Polski "stał się nową twarzą polskiej prawicy". "Zdążył już przekształcić pałac prezydencki w centrum Warszawy w alternatywny ośrodek władzy wobec urzędu premiera" - pisze Politico. Portal zwraca także uwagę, że przed wyborami prezydenckimi poparcia Nawrockiemu udzielił Donald Trump, który następnie zapewnił go, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.

Prezydent Polski w rankingu Politico znalazł się tuż za dowódcą sił USA i NATO w Europie generałem Alexusem Grynkewichem i tuż przed niemiecką parlamentarzystką Heidi Reichinnek. Wyżej od Nawrockiego został sklasyfikowany m.in. premier Czech Andrej Babiš czy dyrektor generalny Spotify Daniel Ek.

W ubiegłym roku portal Politico w gronie najbardziej wpływowych osób w Europie wymieniał aż czterech Polaków: premiera Donalda Tuska, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, komisarza do spraw budżetu Unii Europejskiej Piotra Serafina oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Portal podkreślał wówczas wzrost znaczenia Warszawy na Starym Kontynencie. O uzasadnieniu tych wyborów pisaliśmy w portalu tvn24.pl. Z kolei w 2023 roku pierwsze miejsce w rankingu Politico zajął natomiast Donald Tusk.

Najbardziej wpływowi w Europie według Politico

1. Donald Trump 2. Mette Frederiksen 3. Friedrich Merz 4. Marine Le Pen 5. Władimir Putin 6. Nigel Farage 7. Ursula von der Leyen 8. Mark Rutte 9. Giorgia Meloni 10. Keir Starmer 11. Manfred Weber 12. Viktor Orban 13. Alexander Stubb 14. Wołodymyr Zełenski 15. Gabriel Zucman 16. Kaja Kallas 17. Teresa Ribera 18. Daniel Ek 19. Emmanuel Macron 20. Mario Draghi 21. Andrej Babiš 22. Alexus Grynkewich 23. Karol Nawrocki 24. Heidi Reichinnek 25. Andrea Orcel 26. Rima Hassan 27. Rob Jetten 28. Gianni Infantino