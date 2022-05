Złote życie Ramzana Kadyrowa i jego rodziny. Każda z trzech żon ma okazałą rezydencję

Willa w Dubaju, podróże samolotem wartym 80 milionów dolarów i pałac wielkości dwóch boisk piłkarskich - Ramzan Kadyrow i jego rodzina pławią się w luksusach. Według dziennika "The Moscow Times" przywódca Czeczenii zdobył majątek na kradzieży milionowych dotacji z Rosji.

Choć Kadyrow jest aktywny w mediach społecznościowych, jednak nie zamieszcza tam informacji dotyczących jego życia prywatnego. Media donoszą jednak o legendarnym majątku rodziny czeczeńskiego przywódcy. Portal "Segodnya" wylicza, że w jego skład wchodzi m.in. willa na wyspie Palma Dżamira w Dubaju . "Dziennikarze otrzymali zdjęcie willi Kadyrowa na słynnej palmie. Mieszkania o połowę mniejsze można tam kupić za 7 milionów dolarów, drobiazgi w porównaniu ze stanem konta przywódcy najbardziej subsydiowanego regionu Federacji Rosyjskiej". "Ukraińska Prawda" donosiła z kolei, że rodzina Kadyrowów podróżuje do Dubaju samolotem wartym 80 milionów dolarów.

Trzy żony i ich posiadłości

Druga żona, Fatima Kazujewa, którą poślubił po otrzymaniu zgody od Medni, "ma pałac o powierzchni dwóch boisk piłkarskich. Pałac Kazujewej w Groznym znajduje się dokładnie naprzeciwko pałacu samego Kadyrowa. Ponadto trzydziestolatka, uczestniczka czeczeńskich konkursów piękności, ma w Moskwie co najmniej trzy mieszkania o wartości pół miliarda rubli, czyli ponad siedem milionów dolarów" - czytamy na portalu.

Wychowanie "w surowości"

Córka Kadyrowa: sklep z bielizną erotyczną, potem ministerstwo kultury

Najstarsza córka Kadyrowa, 24-letnia obecnie Aishat, uchodzi za jego ulubienicę. Jak podaje "The European Times", kobieta już w wieku 17 lat kierowała założonym przez jej matkę domem mody Firdaws. BBC pisało z kolei w 2017 roku, że córka Kadyrowa otworzyła w Czeczenii sklep z bielizną erotyczną i akcesoriami intymnymi „Lady A”. Seks jest w Czeczenii tematem tabu, więc sklep był reklamowany dla ograniczonego kręgu osób, ale informacje o nim wyciekły do mediów. Pojawienie się sklepu wywołało mieszane reakcje wśród mieszkańców Czeczenii. "Uczy się nas, jaka powinna być Czeczenka, co powinna robić, uczą nas życia, uczą nas, że powinnyśmy być posłuszne. Skoro Czeczenki powinny być też aktywne seksualnie, rodzą się pytania ”, mówiła jedna z mieszkanek Czeczenii w rozmowie z BBC.