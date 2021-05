Matka Ramana Pratasiewicza: Chcę żebyście usłyszeli mój krzyk. Błagam, pomóżcie mi uwolnić mojego syna

Wszyscy widzieliście zdjęcia z Białorusi. Widzieliście nagrania mojego pobitego, torturowanego syna. Widzicie, jak na Białorusi represjonują młodych ludzi, którzy chcą wolności - mówiła na konferencji prasowej w Warszawie Natalia Pratasiewicz, matka zatrzymanego w niedzielę dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

W niedzielę białoruski kontroler ruchu lotniczego poinformował załogę lecącego nad terytorium tego kraju samolotu linii Ryanair o zagrożeniu bombowym na pokładzie. Władze białoruskie poderwały myśliwiec MiG-29, co stało się powodem do oskarżeń o zmuszenie maszyny do lądowania. Po lądowaniu samolotu w Mińsku białoruskie władze zatrzymały podróżującego nim białoruskiego opozycjonistę i blogera Ramana Pratasiewicza oraz podróżującą z nim kobietę.

W czwartek na konferencji prasowej w Warszawie wystąpili rodzice blogera – Natalia oraz Dzmitry, a także współzałożyciel portalu Nexta, gdzie pracował Pratasiewicz, Sciapan Puciła.

"Błagam was, pomóżcie mi uwolnić mojego syna"

- Chce się do was zwrócić jako matka Ramana. Chcę żebyście usłyszeli mój krzyk, krzyk mojej duszy. Żebyście zrozumieli, jak nam jest teraz ciężko i jak bardzo przeżywamy tę sytuację. Bardzo chcę, żebyście przekazali moją prośbę wszędzie, na całym świecie (…). Błagam was, pomóżcie mi uwolnić mojego syna - mówiła matka zatrzymanego aktywisty.

Konferencja z udziałem rodziców Ramana Pratasiewicza tvn24

Zwróciła uwagę na obiegające media na całym świecie zdjęcia z Białorusi. - Widzieliście nagrania mojego pobitego, torturowanego syna. Widzicie, jak na Białorusi represjonują młodych ludzi, którzy chcą wolności, którzy walczyli o lepszą przyszłość, o demokrację, którzy chcieli w sposób pokojowy domagać się przemian na Białorusi - powiedziała.

- Mój syn informował świat o tym, co się działo na Białorusi, bo chciał jak najlepiej dla swojego państwa - zaznaczyła. - Mój syn nie nawoływał do masowych zamieszek, nie mówił, że trzeba wprowadzić wojsko przeciw Białorusi. Mój syn jako dziennikarz informował o tym, co się działo na Białorusi – dodała

- Widzicie, co tam się dzieje. Widzicie przemoc, tortury, pobicia, siniaki. Widzieliście to na nagraniu, że mojego syna duszono, że ma złamany nos, że jego twarz jest pokryta pudrem – zwróciła uwagę Natalia Pratasiewicz, apelując do społeczności międzynarodowej o pomoc.

Raman Pratasiewicz: obecnie znajduję się w 1. areszcie śledczym miasta Mińska REUTERS

"Świat wspiera dążenia młodych do życia w wolnym kraju"

- Reakcja społeczności międzynarodowej pokazała, że cały świat wspiera ludzi takich jak mój syn. Świat wspiera dążenia młodych ludzi do wolności słowa, do życia w wolnym kraju, w państwie, gdzie obowiązują demokratyczne wartości. Gdzie ceni się wartość życia i zdrowia człowieka – powiedział Dzmitry Pratesiewicz.

Podkreślił, że "cała ta sytuacja dotyczy wszystkich na Białorusi". - Chcę wyrazić ogromne słowa podziękowania wszystkim dziennikarzom, wszystkim mediom za obiektywne informowanie świata o tym, co się wydarzyło z naszym synem. Raman był dziennikarzem takim jak wy - mówił ojciec zatrzymanego.

Raman "nie przestał być dziennikarzem, ale został bohaterem" – podkreślił Dzmitry Pratesiewicz. Jak dodał, "bohaterowie mają w sobie to, że potrafią wytrwać najgorsze trudności". – Mamy nadzieję, że Raman demonstruje te wszystkie cechy. Jest silnym człowiekiem, całe swoje życie dążył do prawdy, przekazywał ludziom prawdę – zaznaczył.

- Dlatego obywatel Łukaszenka zorganizował to podłe wydarzenie – ocenił.

Raman Pratasiewicz Reuters / Forum

"Rozumieliśmy, że mogą być zastosowane przeciwko nam represje"

Rodzice Ramana Pratasiewicza byli także pytani o to, czy ich samych dotknęły represje. - W sierpniu, po rozpoczęciu protestów, podjęliśmy decyzję o wyjeździe z kraju. To była świadoma decyzja, ponieważ widzieliśmy dziwnych ludzi dyżurujących obok naszego domu. Kontaktowano się z naszymi znajomymi, żebyśmy wywarli presję na naszego syna, żeby wrócił na Białoruś – mówiła Natalia Pratasiewicz.

- Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ nasz syn był na celowniku, a my nie chcieliśmy przeszkadzać w jego działalności dziennikarskiej. Rozumieliśmy, że mogą być zastosowane przeciwko nam represje – powiedziała.

- Tydzień przed wyborami 9 sierpnia spotkał się ze mną przedstawiciel KGB. (…) Po tym spotkaniu podjęliśmy decyzję, żeby opuścić kraj. Już w tym roku prezydent Łukaszenka pozbawił mnie stopnia podpułkownika. Uważam, że to wszystko zrobiono przeciwko nam, by zemścić się za to, że opuściliśmy nasz kraj, żeby wspierać syna – dodał ojciec Pratasiewicza.

Autor:ft/kab

Źródło: TVN24