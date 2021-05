Tworzył opozycyjny kanał, przed represjami uciekł do Polski. Kim jest zatrzymany na lotnisku aktywista

Aktywista emigrant Raman Pratasiewicz do jesieni ubiegłego roku był jednym z autorów prowadzonego w Telegramie opozycyjnego kanału Nexta, później dołączył do redakcji innego kanału - Białoruś mózgu (Biełaruś gołownogo mozga).

Białoruskie władze uznały działalność Nexty, popularnego kanału w Telegramie, za ekstremizm. Jego główny autor Sciapan Puciła od kilku lat mieszka w Polsce, gdzie studiował i przez pewien czas współpracował z telewizją Biełsat. Pratasiewicz w wywiadzie dla BBC mówił, że z obawy przed represjami również przeniósł się do Polski pod koniec 2019 roku. Jesienią ubiegłego roku wyjechał na Litwę.

Na liście "zaangażowanych w terroryzm"

Obaj aktywiści są od listopada ubiegłego roku poszukiwani przez białoruskie organy ścigania. Wszczęto wobec nich kilka spraw karnych, w tym o wzniecanie nienawiści do władz i struktur siłowych, organizację zamieszek, organizację działań poważnie naruszających porządek publiczny. Zarzucono im, że w internecie wzywali do protestów, blokowania dróg, strajków, "koordynowali" protesty. Prokuratura Białorusi zwróciła się o ich wydanie do władz Polski.