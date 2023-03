Każdej doby ogląda 16 zachodów słońca. Jak Sultan Al Neyadi może obchodzić Ramadan na stacji kosmicznej?

22 marca rozpoczął się Ramadan. Dla wyznawców islamu to ważny okres, a przez kolejny miesiąc tryb ich codziennego funkcjonowania będzie ściśle wyznaczany przez pozycję słońca na niebie. Jak to wygląda w przypadku wyznawcy tej religii przebywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Każdej doby ogląda on 16 wschodów i zachodów naszej gwiazdy.

Pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, astronauta Sultan Al Neyadi, na Międzynarodową Stację Kosmiczną przybył 3 marca. Jego misja ma trwać 6 miesięcy. Rozpoczęty właśnie Ramadan obchodzi więc w kosmosie. Święto co roku wypada w dziewiątym miesiącu kalendarza muzułmańskiego (w tym roku od 22 marca do 21 kwietnia). Podczas jego trwania muzułmanom zakazuje się spożywania posiłków i picia aż do zachodu słońca. Al Neyadi opowiedział stacji CNN jak może wyglądać dla niego ten okres na orbicie okołoziemskiej.

Post na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Jak zauważył astronauta już podczas styczniowej konferencji prasowej w Dubaju, post "nie jest obowiązkowy", gdy warunki uniemożliwiają jego przestrzeganie. Sultan zaznaczył, że jako astronauta podchodzi pod kategorię podróżnika. A islam zwalnia podróżujących z obowiązku przestrzegania postu. - 6 miesięcy to długi okres, to duża odpowiedzialność - powiedział. - I wszystko, co może zagrozić powodzeniu misji, czy narażać na niebezpieczeństwo innych członków załogi, zwalnia z przestrzegania postu. Jednak podczas kolejnej konferencji prasowej w Dubaju miesiąc później powiedział, że być może będzie przestrzegał postu w Ramadanie według czasu Greenwich (czas uniwersalny - godzina wcześniej niż w Polsce - red.). Ostatecznie nie wiadomo jednak, na jakie rozwiązanie Sultan Al Neyadi się zdecydował.

Jak astronauta może praktykować islam w kosmosie

Sultan Al Neyadi jest pierwszym astronautą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak przypomina CNN, do tej pory oprócz niego w kosmosie było mniej niż 10 wyznawców islamu. Pierwszym praktykującym muzułmaninem, który brał udział w misji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej był Malezyjczyk, Sheikh Muszaphar Shukor. Na potrzeby jego pobytu Islamska Narodowa Rada Fatwy w Malezji stworzyła wytyczne dla praktykujących muzułmanów przebywających na misji w kosmosie. Tak się złożyło, że Sheikh, tak jak obecnie Sultan, również znajdował się na stacji kosmicznej w trakcie Ramadanu. Według wskazań rady mógł on jednak przełożyć odbywanie postu do momentu powrotu na Ziemię, bądź przestrzegać go według czasu lokalnego miejsca, z którego wystartowała rakieta. Malezyjski astronauta został również zwolniony z obowiązku klęczenia podczas modlitwy, co bardzo ułatwiło sprawę w związku z faktem, że w kosmosie nie ma grawitacji.

Święto Jom Kippur w przestworzach

Warto zwrócić uwagę, że islam to nie jedyna religia, która potencjalnie może narzucać astronautom ograniczenia podczas misji. W przypadku judaizmu świętem, które ściśle reguluje tryb życia wyznawców jest Jom Kippur. To jedno z najważniejszych świąt żydowskich, który podobnie jak Ramadan ma charakter pokutny. Trwa dobę. Zaczyna się zachodem słońca pierwszego dnia, a kończy zachodem następnego. Wówczas obowiązuje całkowity zakaz pracy i ścisły post. Nie istnieje oficjalna doktryna, według której wyznawcy judaizmu mieliby postępować w trakcie święta. David Golinkin, uczony rabin i prezes honorowy Instytutu Nauk Judaistycznych Schechtera, w swojej pracy "Responsa dotycząca Podróży Kosmicznych" z 2002 roku napisał, że astronauci NASA powinni obchodzić święto zgodnie z czasem lokalnym Houston w Teksasie, w związku z tym, że to tam pracuje większość astronautów agencji.

