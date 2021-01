Jedna rakieta, 143 satelity. "Rekord w historii lotów kosmicznych"

Rakieta Falcon 9 wystartowała z platformy SLC-40 na przylądku Canaveral na Florydzie o godzinie 10 rano czasu lokalnego. Był to start w ramach programu Transporter-1. OGLĄDAJ TVN24 GO Z komunikatu SpaceX wynika, że na szczycie rakiety znalazły się 133 satelity, które służyć mają celom komercyjnym w ramach programu SmallSat Rideshare, który zapewnia dostęp do przestrzeni kosmicznej małym operatorom satelitarnym. Dodatkowo 10 satelitów umieszczono na konstelacji Starlink, która ma świadczyć usługi dostępu do internetu na całej Ziemi.