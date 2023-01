Budowa piersi wpływa na ryzyko nowotworu. Kobiety nie są tego świadome - wynika z badań

Niewiele kobiet jest świadomych, że wysoka gęstość piersi jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka piersi - wynika z badań przeprowadzonych w USA. Choć naukowcy nie do końca potrafią wyjaśnić to zjawisko, wysoka gęstość piersi wiąże się z nawet czterokrotnie wyższym ryzykiem zachorowania na nowotwór.

Gęstość piersi a ryzyko raka piersi

Badanie wykazało, że choć gęste piersi związane są z od 1,2 do nawet 4-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju raka piersi, to bardzo niewiele kobiet zdaje sobie z tego sprawę. Większość wskazywała inne czynniki jako bardziej zwiększające ryzyko nowotworu. Aż 93 proc. uczestniczek uznało, że z większym ryzykiem niż gęstość piersi wiąże się występowanie raka piersi w najbliższej rodzinie - choć w rzeczywistości czynnik ten wiąże się z 2-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju choroby. 65 proc. uznało natomiast, że ważniejszym czynnikiem ryzyka niż gęste piersi jest otyłość.

Nieświadomość, że wysoka gęstość piersi jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworu, potwierdziły również rozmowy z uczestniczkami badania. Naukowcy przeprowadzili wywiady z 61 kobietami, które znały gęstość swoich piersi. Choć większość z nich poprawnie wskazała, że gęstość piersi może utrudniać odczyt badania mammografii, to tylko 6 z nich wskazało, że czynnik ten może też przyczyniać się do wyższego ryzyka raka piersi.

Gęstość piersi - co to?

Gęstość piersi to pojęcie odnoszące się do proporcji tkanek gruczołowej i tłuszczowej, z których zbudowane są piersi. Gęste piersi to takie, które składają się przede wszystkim z tkanki gruczołowej. Gęstość zmienia się w ciągu życia kobiety i zazwyczaj jest większa u młodszych kobiet, o niższej masie ciała, tych, które są w ciąży lub karmią piersią, oraz stosujących terapię hormonalną.

Im wyższa jest gęstość piersi, tym większe jest ryzyko zachorowania na raka piersi. Naukowcy nie mają jednak jednoznacznej odpowiedzi na to, dlaczego tak jest. - Jedna z hipotez jest taka, że kobiety, których tkanka piersi jest bardziej gęsta, mają również wyższy poziom estrogenów, co przyczynia się zarówno do gęstości piersi, jak i ryzyka rozwoju raka piersi - mówi w rozmowie z CNN dr Harold Burstein, onkolog z Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie. - Inna hipoteza jest taka, że problem związany jest z samą tkanką, coś czyni ją bardziej gęstą i w jakiś sposób naraża na rozwój nowotworu. Tak naprawdę nie wiemy, która z nich lepiej wyjaśnia to zjawisko - dodaje.