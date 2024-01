Dziennikarka CNN powiedziała na wizji o swojej chorobie. "Trudno o tym mówić na głos"

- Nigdy w życiu nie byłam chora. Nie palę, rzadko piję. Rak piersi nie występuje w mojej rodzinie. A jednak jestem tutaj z nowotworem w trzecim stadium - powiedziała dziennikarka CNN Sara Sidner na antenie stacji. Następnie zaapelowała do kobiet, by robiły mammografię i wykonywały samobadanie piersi.

Dziennikarka wyznała, że ma raka. Apeluje do kobiet

Po tym, jak powiedziała na antenie CNN, że ma raka, Sara Sidner opublikowała na portalu X fragment programu, apelując do kobiet, by robiły mammografię. "Proszę, na miłość boską, zróbcie mammografię i wykonajcie samobadanie. Chcę, żebyście rozkwitały, siostry" - napisała.

Rak piersi - wcześnie wykryty jest uleczalny

Eksperci podkreślają, że mammografia i samobadanie piersi przez kobiety, a później szybka i odpowiednia diagnoza oraz leczenie, to klucz do wygranej z tym nowotworem. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet, również w Polsce. Według danych opublikowanych w ubiegłym roku przez NFZ, rocznie w naszym kraju rozpoznaje się raka piersi u ok. 20 tysięcy kobiet. NFZ przypomniał, że w początkowym okresie ten nowotwór nie daje żadnych objawów, a wcześnie wykryty dzięki regularnym badaniom jest uleczalny.