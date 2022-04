Naukowcy: trwająca przez całe życie nadwaga zwiększa ryzyko raka endometrium prawie dwukrotnie

Trwająca całe życie nadwaga może niemal dwukrotnie zwiększyć ryzyko zachorowania na raka endometrium - wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Bristolskiego. Analizie poddano długotrwały wzrost masy ciała kobiet, a nie wahania pojawiające się w krótkotrwałych okresach.

Naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego wykazali, że na każde pięć dodatkowych jednostek BMI (wskaźnik masy ciała, ang. body mass index) ryzyko zachorowania na raka endometrium, czyli trzonu macicy, wzrasta o 88 procent. Ryzyko to jest wyższe niż sugerowały poprzednie badania. W pracy Uniwersytetu Bristolskiego uwzględniony został bowiem stan masy ciała, jaki badane miały przez przez całe życie, a nie wahania wagi odnotowywane w krótkich odstępach czasu, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych pracach.

Według specjalistów, pięć jednostek BMI ekstra to różnica między kategorią nadwagi a kategorią otyłości. Co to znaczy? Dla dorosłej kobiety mierzącej około 165 centymetrów wzrostu oznacza to około 12 kilogramów wagi więcej.

Przebadano próbki genetyczne około 120 tysięcy kobiet pochodzących z Wielkiej Brytanii, Australii, Belgii, Niemiec, Polski, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Około 13 tysięcy z nich chorowało na raka endometrium. Naukowcy sprawdzili również markery 14 cech mogących łączyć otyłość z rakiem endometrium. Odkryli dzięki temu dwa hormony, które zwiększały ryzyko raka. To insulina badana na czczo i testosteron.

"Kluczowa rola" badania

Doktor Julie Sharp z brytyjskiej organizacji zajmującej się badaniami nad chorobami nowotworowymi (Cancer Research UK) powiedziała, że badanie odegra "kluczową rolę w odkrywaniu, w jaki sposób zapobiegać nowotworowi i leczyć go w przyszłości". Jak zaznaczyła, "potrzebne są kolejne badania, żeby dokładnie sprawdzić, które terapie i leki mogłyby być stosowane, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania wśród osób cierpiących na otyłość".

- Wiemy, że nadwaga lub otyłość zwiększają ryzyko zachorowania na 13 różnych rodzajów nowotworów. Aby je zmniejszyć, ważne jest utrzymywanie zdrowej masy ciała poprzez zbilansowaną dietę i bycie aktywnym - dodała.

Nowotwór często związany z otyłością

- Powiązania pomiędzy otyłością a rakiem endometrium są dobrze znane, ale to jedno z największych badań, w którym dokładnie sprawdzono przyczyny na poziomie molekularnym - wskazała główna autorka pracy Emma Hazelwood.

Dodała, że "badanie to jest pierwszym krokiem w kierunku tego, jak można wykorzystywać analizy genetyczne do odkrycia, dlaczego otyłość powoduje raka i co można z tym zrobić".

W komunikacie Uniwersytetu Bristolskiego podkreślono, że rak endometrium to jeden z nowotworów najbardziej związanych z otyłością. U kobiet w Wielkiej Brytanii to czwarty najczęstszy rodzaj nowotworu. Rak endometrium może zostać zdiagnozowany u jednej na 36 kobiet urodzonych w Wielkiej Brytanii po 1960 roku. Według szacunków około jedna trzecia zachorowań jest związana z nadwagą i otyłością.

Nadwaga lub otyłość są drugą pod względem częstości występowania przyczyną raka w Wielkiej Brytanii, której można zapobiec. Według szacunków więcej niż jeden na 20 przypadków nowotworów w tym kraju jest spowodowany nadwagą.

Wyniki badania opublikowano 19 kwietnia na łamach czasopisma "BMC Medicine".

Autor:ps,dd

Źródło: The Guardian, bristol.ac.uk