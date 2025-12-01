Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

"Rage bait" zdaniem ekspertów króluje w sieci. Czym jest? Właśnie został słowem roku

kobieta krzyk biuro telefon shutterstock_2329984579
Młodzieżowe słowo roku 2025. Polonista komentuje
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
Wydawca popularnego słownika Oxford Dictionary uznał "rage bait" Słowem Roku 2025. Co oznacza ta fraza i dlaczego zyskała na popularności w ostatnich miesiącach? "Jesteśmy coraz bardziej świadomi taktyk manipulacyjnych, w które możemy zostać wciągnięci w sieci" - wyjaśnił ekspert.

"Rage bait" został uznany słowem roku 2025 przez Oxford University Press, wydawcę popularnego słownika Oxford English Dictionary, po trzech dniach głosowania, w którym udział wzięło 30 tys. głosujących. Zwycięską frazę ogłoszono 1 grudnia.

Dlaczego "rage bait"? Jak komentuje wydawca słownika, "cykl informacyjny 2025 roku zdominowały niepokoje społeczne, debaty na temat regulacji treści online i obawy dotyczące cyfrowego dobrostanu", a oksfordzcy eksperci zauważyli, że użycie tej frazy online w ostatnich miesiącach stało się coraz częstsze.

"Rage baiting" to z angielskiego "kuszenie wściekłością, podżeganie do wściekłości" - termin ten opisuje techniki manipulacyjne stosowane przez twórców, by zwiększyć zaangażowanie użytkowników w treści. Przykładami "rage baitingu", czyli wykorzystania negatywnego nastawienia, jest między innymi promowanie fałszywych czy wyjętych z kontekstu treści. Innym przykładem może być zostawienie pod postem lub na forum prowokacyjnego komentarza, który ma na celu wywołanie dyskusji, nawet na banalny temat, którego inni zaciekle będą bronić.

Algorytmy mediów społecznościowych nagradzają takie treści, które wzbudzają jak największe zaangażowanie - są prowokacyjne, wywołują emocje i sprawiają, że użytkownicy chętnie je komentują i udostępniają. Jak komentuje BBC, nawet nie znając znaczenia tej frazy, jest całkiem prawdopodobne, że "padliśmy jej ofiarą" - czy to na stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych.

Big Techy i fake newsy. Skoro jest dobrze, to dlaczego jest źle?
Big Techy i fake newsy. Skoro jest dobrze, to dlaczego jest źle?

KONKRET24

Nie tylko trendy. Gniew w sieci

"Rage bait" jako fraza online według oksfordzkich ekspertów została użyta po raz pierwszy w 2002 roku na forum Usenet, by "określić konkretny typ reakcji kierowcy na błysk świateł ze strony innego kierowcy, który prosi o możliwość wyprzedzenia". Później fraza ta ewoluowała i jako slang weszła do powszechnego użytku wśród twórców mediów społecznościowych czy w mediach.

Jak zaznaczono, frazą bliską etymologicznie jest "clickbait", czyli np. opis wzbudzający zainteresowanie i ciekawość, zachęcający do zapoznania się z całą treścią, mający na celu przyciągnięcie jak największej liczby użytkowników. O ile "clickbait" miał wywołać naszą ciekawość, o tyle "rage bait" ma jeszcze inny cel - by za ciekawością kryła się złość.

- Fakt, że słowo "rage bait" istnieje i odnotowało tak gwałtowny wzrost popularności, oznacza, że ​​jesteśmy coraz bardziej świadomi taktyk manipulacyjnych, w które możemy zostać wciągnięci w sieci - komentował Casper Grathwohl, prezes Oxford Languages. - Wcześniej internet koncentrował się na przyciąganiu naszej uwagi poprzez wzbudzanie ciekawości w zamian za kliknięcia, ale teraz obserwujemy drastyczną zmianę: internet przejmuje kontrolę nad naszymi emocjami i wpływa na nie, a także na to, jak na nie reagujemy - dodał.

Zaznaczył, że zeszłoroczny zwycięzca "brainrot" (zgnilizna mózgu) podsumowywał zmęczenie niekończącym się przewijaniem, scrollowaniem treści, z kolei treści określane jako "rage bait" zostały "celowo zaprojektowane, by wywołać oburzenie i generować kliknięcia". - Te słowa nie tylko definiują trendy. Ujawniają, jak platformy cyfrowe zmieniają nasze myślenie i zachowania - dodał Grathwohl.

Według Dictionary.com, który zwycięzcę ogłosił pod koniec października, Słowem Roku 2025 zostało "6-7". Wkrótce zostanie także ogłoszone także Młodzieżowe Słowo Roku 2025 w plebiscycie zorganizowanym przez PWN. O tytuł powalczą "6-7", brainrot, bro, fr, freaky, GOAT, klasa, lowkey, OKPA, skibidi, slay, szacun, szponcić/szpont, tuff, twin.

Młodzi ludzie wyborcy
Młodzieżowe Słowo Roku. Jest finałowa piętnastka
Kultura i styl
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
"Przepięknie brzmi". Polonista o swoim faworycie na Młodzieżowe Słowo Roku
Polska
Kurs trzymania długopisu w ręku dla włoskich uczniów doby cyfrowej
Nowe zasady pisowni? RJP wycofuje ważną zmianę
Autorka/Autor: zeb//az

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło zdjęcia głównego: GaudiLab/Shutterstock

Źródło zdjęcia głównego: GaudiLab/Shutterstock

Internet
