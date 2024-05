"Zginęły dzieci. Co to za sumienie, które na pozwala?"

- Zginęły dzieci. Co to za sumienie, które na to pozwala, co to za religia? Gdzie jest w tym wszystkim człowieczeństwo? Świat powinien zwrócić uwagę na to cierpienie - stwierdził mężczyzna na nagraniach z Rafah. - Nagle spadł na naszą okolicę pocisk. Bardzo wiele osób jest rannych i poparzonych. Oni palą ludzi, spalili część obozu, w wielu miejscach nadal płonie ogień - dodał kolejny.