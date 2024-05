Reuters: izraelskie czołgi w centrum Rafah

Izraelskie czołgi wjechały do centrum Rafah na południu Strefy Gazy - podała agencja Reutera, powołując się na relacje świadków. Armia Izraela nie odniosła się do tych doniesień. W Rafah schroniło się 1,4 miliona palestyńskich uchodźców. Ofensywa Izraela na to miasto spotkała się z międzynarodową krytyką.