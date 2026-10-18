Radosław Sikorski zwraca uwagę sekretarzowi wojny. Napisał o Polakach zabitych w Afganistanie
W sobotę sekretarz wojny USA Pete Hegseth odwiedził Uniwersytet Tennessee, gdzie przemawiał do studentów uczestniczących w programie szkolenia wojskowego, który przygotowuje ich do uzyskania stopnia oficerskiego.
Hegseth powiedział im, że był na misji w Afganistanie, gdzie w Kabulu widział przy kwaterze głównej sił sojuszniczych 50 flag uczestniczących państw.
- Tylko że może pięć z nich faktycznie wnosiło jakiś wkład. W zasadzie to bliżej było jednego lub dwóch, które były naprawdę zaangażowane w operacje bojowe - ocenił.
Sekretarz dodał, że naszywka ISAF (International Security Assistance Force - Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa) była wyśmiewania przez żołnierzy, że oznacza "I Saw Americans Fighting" (widziałem, jak Amerykanie walczą).
Sikorski: proszę to powiedzieć rodzinom
Wpis o przemówieniu Hegsetha w serwisie X ma notkę od społeczności informującą, że około 1/3 żołnierzy ISAF zabitych w Afganistanie nie było Amerykanami.
Swój komentarz do wpisu zamieścił też minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. "Proszę to powiedzieć, panie sekretarzu, rodzinom 44 polskich żołnierzy, którzy zginęli, zabezpieczając trudną prowincję Ghazni" - napisał po angielsku.
Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, ocenił, że polskim żołnierzom należą się za słowa Hegsetha przeprosiny. "44 oddało życie walcząc w Afganistanie, setki zostało rannych. Sojusznikom nie przystoi drwić z przelanej wspólnie krwi" - wskazał.
W trakcie dwóch dekad obecności wojsk NATO w Afganistanie (2001-2021) zginęło około 3,5 tysiąca żołnierzy wojsk sojuszniczych, z czego około 2,5 tysiąca stanowili Amerykanie, a pozostałą część - żołnierze z 31 innych krajów, w tym 44 Polaków.