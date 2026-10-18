Świat Radosław Sikorski zwraca uwagę sekretarzowi wojny. Napisał o Polakach zabitych w Afganistanie Filip Czerwiński |

Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas wizyty w bazie Guantanamo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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W sobotę sekretarz wojny USA Pete Hegseth odwiedził Uniwersytet Tennessee, gdzie przemawiał do studentów uczestniczących w programie szkolenia wojskowego, który przygotowuje ich do uzyskania stopnia oficerskiego.

Hegseth powiedział im, że był na misji w Afganistanie, gdzie w Kabulu widział przy kwaterze głównej sił sojuszniczych 50 flag uczestniczących państw.

- Tylko że może pięć z nich faktycznie wnosiło jakiś wkład. W zasadzie to bliżej było jednego lub dwóch, które były naprawdę zaangażowane w operacje bojowe - ocenił.

Sekretarz dodał, że naszywka ISAF (International Security Assistance Force - Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa) była wyśmiewania przez żołnierzy, że oznacza "I Saw Americans Fighting" (widziałem, jak Amerykanie walczą).

Pete Hegseth Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Sikorski: proszę to powiedzieć rodzinom

Wpis o przemówieniu Hegsetha w serwisie X ma notkę od społeczności informującą, że około 1/3 żołnierzy ISAF zabitych w Afganistanie nie było Amerykanami.

Swój komentarz do wpisu zamieścił też minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. "Proszę to powiedzieć, panie sekretarzu, rodzinom 44 polskich żołnierzy, którzy zginęli, zabezpieczając trudną prowincję Ghazni" - napisał po angielsku.

Tell that, Mr @SecWar, to the families of 44 Polish soldiers who died securing the tough Ghazni province. https://t.co/vm4TM0sMJO — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 18, 2026 Rozwiń

Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, ocenił, że polskim żołnierzom należą się za słowa Hegsetha przeprosiny. "44 oddało życie walcząc w Afganistanie, setki zostało rannych. Sojusznikom nie przystoi drwić z przelanej wspólnie krwi" - wskazał.

Polskim żołnierzom należą się za tę wypowiedź Petera Hegsetha przeprosiny. 44 oddało życie walcząc w Afganistanie, setki zostało rannych. Sojusznikom nie przystoi drwić z przelanej wspólnie krwi. https://t.co/X0Dic7OPZp — Jan Grabiec (@JanGrabiec) October 18, 2026 Rozwiń

W trakcie dwóch dekad obecności wojsk NATO w Afganistanie (2001-2021) zginęło około 3,5 tysiąca żołnierzy wojsk sojuszniczych, z czego około 2,5 tysiąca stanowili Amerykanie, a pozostałą część - żołnierze z 31 innych krajów, w tym 44 Polaków.