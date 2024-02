Sikorski: sojusz wojskowy to nie jest prywatna firma ochroniarska

Ukraina nie zdoła wygrać z Rosją gołymi rękoma - powiedział w wywiadzie dla Bloomberga szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych odniósł się też do głośnych słów Donalda Trumpa o niewspieraniu państw NATO, które wydają na obronność mniej niż 2 procent PKB. Sikorski przypomniał, że po atakach z 11 września nikt nie wystawił Waszyngtonowi faktury za udzieloną pomoc. - Sojusz wojskowy to nie jest prywatna firma ochroniarska - stwierdził.

"Nie da się walczyć gołymi rękami"

"Sojusz wojskowy to nie jest prywatna firma ochroniarska"

Szef polskiej dyplomacji pytany był także o słowa Donalda Trumpa na temat NATO . Były prezydent Stanów Zjednoczonych i prawdopodobny kandydat Partii Republikańskiej w tegorocznym wyścigu o Biały Dom, na wiecu wyborczym w Karolinie Południowej stwierdził, że nie ruszyłby z pomocą sojusznikowi, który nie wydaje wystarczająco dużo na obronność i zachęcałby Rosję, by zrobiła z nim, co się jej podoba.

- Przypomnę tylko, że my wydajemy na obronność więcej niż 3 procent PKB. Przypomnę też, że artykuł 5. traktatu o NATO uruchomiono do tej pory tylko raz. Po atakach na Nowy Jork. I udzieliliśmy wtedy pomocy Stanom Zjednoczonym. Polska wysłała żołnierzy do Afganistanu, ale nie wysłaliśmy faktury do Waszyngtonu. Sojusz wojskowy to nie jest prywatna firma ochroniarska - przekonywał Sikorski.