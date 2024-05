Sikorski: bezpieczniej będzie wyszkolić ukraińską jednostkę w Polsce

Sikorski: Polska planuje wyszkolić ukraińską jednostkę

Wyjaśnił, że szkolenie odbędą żołnierze, "którzy podlegają wcieleniu do wojska ukraińskiego". - To po prostu będzie skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie - stwierdził.

Na pytanie, czy polska broń dostarczona Ukrainie może być wykorzystywana poza ukraińskim terytorium, powiedział, że "nie są znane żadne ograniczenia na dostawy polskiej broni". - Szereg sojuszników potwierdziło, że oni także nie mają ograniczeń (do wykorzystania broni poza granicami Ukrainy - red.), a sekretarz stanu USA potwierdził to, co już funkcjonuje w sferze medialnej, że Ukraińcy mogą się przy pomocy amerykańskiego uzbrojenia bronić w regionie granicy, tam gdzie rosyjskie wojsko bezpośrednio im zagraża. Uważamy, że to jest po prostu działanie w obronie własnej - mówił.