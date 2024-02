Radosław Sikorski w Brukseli: Nie ma postępu w sprawie dostaw amunicji. Sytuacja w Ukrainie zaczyna być dramatyczna

Jak powiedział Sikorski dziennikarzom, ten temat pojawił się na spotkaniu w Brukseli, także w jego rozmowach bilateralnych. - To jest pewna nowość sytuacji, bo do tej pory sądziliśmy, że już nie ma żadnych pocisków. Okazuje się, że są nie tylko pociski, ale też zdolności produkcyjne pocisków. To, czego brakuje, to decyzji o uruchomieniu środków na kupno i produkcję. Niestety tego też nie ma - zaznaczył minister.