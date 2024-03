Radosław Sikorski zareagował na słowa papieża Franciszka, który - odnosząc się do wojny w Ukrainie - stwierdził, że "silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować". "A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy?" - napisał minister spraw zagranicznych.