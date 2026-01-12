Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sikorski odpowiada. "USA nie wypowiedziały wojny"

Radosław Sikorski
Sikorski: Polska przestanie wspierać Ukrainę wtedy, gdy Rosja przestanie ją bombardować
Źródło: TVN24
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski sprostował w serwisie X słowa konserwatywnego komentatora i podcastera z USA, Tuckera Carlsona. Chodzi o II wojnę światową.

- To złe, że duże kraje połykają mniejsze tylko dlatego, że tego chcą. Z tego powodu wypowiedzieliśmy wojnę Niemcom, gdy te najechały Polskę. Co dziwne, nie zrobiliśmy tego w stosunku do Związku Radzieckiego, kiedy zrobił to samo, tego samego dnia - powiedział Tucker Carlson w załączonym przez Sikorskiego fragmencie wideo.

"Stany Zjednoczone nie wypowiedziały wojny Niemcom, gdy Hitler najechał Polskę. Podobnie, to Rosja najechała Ukrainę, a nie odwrotnie" - napisał w odpowiedzi szef polskiej dyplomacji. "Moja sugestia: najpierw fakty, potem opinie" - dodał.

Niemcy 1 września 1939 r. najechały na Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. III Rzesza wypowiedziała wojnę USA 11 grudnia 1941 roku. Tego samego dnia amerykański Kongres przyjął rezolucję o wypowiedzeniu wojny Niemcom.

Związek Radziecki nie przeprowadził inwazji na Polskę tego samego dnia, co Niemcy, lecz nastąpiło to 17 września 1939 roku.

Tucker Carlson - kim jest

Tucker Carlson jest konserwatywnym komentatorem i podcasterem. W latach 2009-2023 był związany z amerykańską stacją Fox News, na antenie której prowadził program "Tucker Carlson Tonight". Oskarżany jest o rasizm, seksizm oraz rozpowszechnianie teorii spiskowych. W kwietniu 2023 roku stacja Fox News poinformowała o zakończeniu współpracy. Przyczyny nie podano.

Niespełna tydzień wcześniej Fox News zgodziła się - w ramach ugody sądowej - zapłacić 787,5 milionów dolarów producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems za kłamstwa wygłaszane między innymi w programie Carlsona o rzekomych fałszerstwach wyborczych z udziałem DVS.

Tucker Carlson: dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Ostra odpowiedź Sikorskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tucker Carlson: dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Ostra odpowiedź Sikorskiego

W lutym 2024 roku Carlson przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Telewizja CNN odnotowała później, że w trakcie rozmowy Carlson powstrzymywał się od zadawania niewygodnych pytań i punktowania nieprawdziwych, pełnych propagandy wypowiedzi rosyjskiego dyktatora. "Carlson zapewnił Putinowi platformę do szerzenia swojej propagandy wśród odbiorców na całym świecie, przy niewielkiej lub żadnej kontroli" - komentowała stacja.

OGLĄDAJ: "Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"
pc

"Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FILIP SINGER/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychUSANiemcyRosjaWładimir PutinII wojna światowa
Czytaj także:
NATO opublikowało zdjęcie z ćwiczeń w Arktyce
Bloomberg: europejskie państwa omawiają plany zwiększenia wojsk na Grenlandii
Świat
Zbigniew Ziobro
"Sprawiedliwość go nie minie". Komentarze po azylu dla Ziobry
Polska
Miejsce znalezienia zwłok starszego mężczyzny z obrażeniami głowy
Szedł do kościoła, został zabity tłuczkiem. Rusza proces
Trójmiasto
Tir przebił bariery na trasie A2
Tir przebił bariery, zjechał do rowu i utknął
WARSZAWA
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Dlaczego radczyni prawna upozorowała własną śmierć?
Klaudia Ziółkowska
Wpadła w poślizg i dachowała w rowie
Wiatr naniósł śnieg, straciła panowanie. Zobacz wideo z krajowej 25
Poznań
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
METEO
imageTitle
Wielki skok Hurkacza, życiowy ranking Majchrzaka
EUROSPORT
Protest przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie
PiS wnioskuje o odwołanie ministra rolnictwa. "Wykazuje się arogancją"
BIZNES
imageTitle
Media: PZPN zakończy współpracę z pośrednikiem. Kontrowersyjna umowa w tle
EUROSPORT
Roni uciekł właścicielce
Mróz groźny też dla zwierząt. "Skala zgłoszeń jest porażająca"
Poznań
Amal Clooney
Amal Clooney przyjedzie do Polski. "Wnosi do debaty nowy wymiar"
Polska
imageTitle
Zieliński zagrał przeciwko byłej drużynie. Hit Serie A na remis
EUROSPORT
Policja zatrzymała 28-latka
Nastolatka nie wróciła z sylwestra. 28-latek usłyszał zarzut zabójstwa
WARSZAWA
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Ropa reaguje na sytuację w Iranie. Seria wzrostów
BIZNES
Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Weszła do szpitala, zaatakowała trzy osoby. 42-latka w rękach policji
Łódź
myjnia samochodowa shutterstock_788107240
Były policjant podejrzany o serię włamań do myjni samochodowych
Rzeszów
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
METEO
Ryszard Petru
Co przekazał Hołownia? Petru: napisał wprost
Polska
imageTitle
Udany start Polek w kwalifikacjach Australian Open
EUROSPORT
Elon Musk
Grok zablokowany w kolejnym kraju
BIZNES
ZIOBRO KOTECKA
Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"
Polska
Twórcy filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Sukces Andersona, kilka niespodzianek i świetna prowadząca. Złote Globy 2026 w pigułce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Hiszpanie podzieleni w ocenie Lewandowskiego
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro "uzyskał azyl polityczny"
Polska
Erich von Daeniken
Kontrowersyjny pisarz Erich von Däniken nie żyje
Świat
Śnieg, zima, chodnik
Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
imageTitle
"Może ja wyjdę?". Świątek speszona pytaniem, zespół nie odpuścił
EUROSPORT
Jerome Powell
Prokuratura uderza w Fed. Jerome Powell pod lupą śledczych
BIZNES
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica