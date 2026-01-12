Sikorski odpowiada. "USA nie wypowiedziały wojny"

- To złe, że duże kraje połykają mniejsze tylko dlatego, że tego chcą. Z tego powodu wypowiedzieliśmy wojnę Niemcom, gdy te najechały Polskę. Co dziwne, nie zrobiliśmy tego w stosunku do Związku Radzieckiego, kiedy zrobił to samo, tego samego dnia - powiedział Tucker Carlson w załączonym przez Sikorskiego fragmencie wideo.
"Stany Zjednoczone nie wypowiedziały wojny Niemcom, gdy Hitler najechał Polskę. Podobnie, to Rosja najechała Ukrainę, a nie odwrotnie" - napisał w odpowiedzi szef polskiej dyplomacji. "Moja sugestia: najpierw fakty, potem opinie" - dodał.
Niemcy 1 września 1939 r. najechały na Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. III Rzesza wypowiedziała wojnę USA 11 grudnia 1941 roku. Tego samego dnia amerykański Kongres przyjął rezolucję o wypowiedzeniu wojny Niemcom.
Związek Radziecki nie przeprowadził inwazji na Polskę tego samego dnia, co Niemcy, lecz nastąpiło to 17 września 1939 roku.
Tucker Carlson - kim jest
Tucker Carlson jest konserwatywnym komentatorem i podcasterem. W latach 2009-2023 był związany z amerykańską stacją Fox News, na antenie której prowadził program "Tucker Carlson Tonight". Oskarżany jest o rasizm, seksizm oraz rozpowszechnianie teorii spiskowych. W kwietniu 2023 roku stacja Fox News poinformowała o zakończeniu współpracy. Przyczyny nie podano.
Niespełna tydzień wcześniej Fox News zgodziła się - w ramach ugody sądowej - zapłacić 787,5 milionów dolarów producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems za kłamstwa wygłaszane między innymi w programie Carlsona o rzekomych fałszerstwach wyborczych z udziałem DVS.
W lutym 2024 roku Carlson przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Telewizja CNN odnotowała później, że w trakcie rozmowy Carlson powstrzymywał się od zadawania niewygodnych pytań i punktowania nieprawdziwych, pełnych propagandy wypowiedzi rosyjskiego dyktatora. "Carlson zapewnił Putinowi platformę do szerzenia swojej propagandy wśród odbiorców na całym świecie, przy niewielkiej lub żadnej kontroli" - komentowała stacja.
Autorka/Autor: kkop/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FILIP SINGER/PAP