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Świat

Radosław Sikorski o wywiadzie Kyryła Budanowa. "Lepiej tonować emocje"

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Radosław Sikorski
Sikorski o wywiadzie Budanowa: lepiej tonować emocje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Lepiej tonować emocje - powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując wywiad szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa. Sikorski poinformował też o serii spotkań, które odbył podczas szczytu NATO w Ankarze.

- Rozmawiałem i o tej wypowiedzi wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy (Andrijem Sybihą). Wydaje mi się, że lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła - powiedział Sikorski podczas spotkania z dziennikarzami.

Budanow ocenił we wtorek w rozmowie z ukraińskimi mediami, że wkrótce napięcie w stosunkach z Polską osiągnie punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie. Budanow powiedział też, że Ukraina nie zamierza przyjmować żadnych ultimatów.

Radosław Sikorski o serii spotkań podczas szczytu NATO w Ankarze

Sikorski wyszedł do dziennikarzy jeszcze przed zakończeniem Rady Północnoatlantyckiej. - (…) Jeszcze nie ma wyników szczytu, bo jeszcze toczą się rozmowy, natomiast mogę przekazać, że Polska jest tutaj prominentnie odnotowywana jako modelowy sojusznik - podkreślił wicepremier. Jak ocenił, ma to między innymi wpływ na to, jak często przedstawiciele Polski są dopuszczani do głosu w czasie obrad.

Szef MSZ relacjonował, że we wtorek z inicjatywy Włoch i Polski uczestniczył w spotkaniu grupy E5, zrzeszającej Polskę, Włochy, Niemcy, Francję oraz Wielką Brytanię. Do spotkania - jak mówił - dołączyli przedstawiciele Turcji, gospodarza szczytu, a także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. - To bardzo ważny format, który odzwierciedla interesy głównych regionów Europy - podkreślił.

Kolejne spotkanie, które odbył w Ankarze Sikorski, było to zrzeszające "głównych partnerów przemysłowych Stanów Zjednoczonych" z udziałem sekretarza stanu Marco Rubio. Dotyczyło "wspólnych projektów produkcji uzbrojenia, wzywań technologicznych i finansowych".

Jak poinformował Sikorski, z Rubio rozmawiał on też dwustronnie. Nawiązał do zorganizowanej przez stronę amerykańską w lutym konferencji dotyczącej minerałów krytycznych i poinformował, że najprawdopodobniej kolejna konferencja na ten temat odbędzie się w Polsce. - Przypominam, że Polska jest globalnym graczem na rynku miedzi i srebra, które też są materiałami strategicznymi – zauważył.

Radosław Sikorski o konflikcie na Bliskim Wschodzie

Sikorski mówił też o sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Mamy ponowne użycie siły w Zatoce Perskiej, oby jednak utrzymało się memorandum co do zakończenia wojny izraelsko-amerykańsko-irańskiej - powiedział.

Zaznaczył, że Polska jest po stronie tych państw, które uważają, że cieśnina Ormuz musi być otwarta jako wody międzynarodowe, bez żadnych opłat czy myt, "bo to by było złe same w sobie, ale też ustanawiało bardzo zły precedens na inne tego typu akweny".

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Sikorski o Bliskim Wschodzie: oby memorandum się utrzymało
Źródło: TVN24

Relacjonował, że wśród wypowiedzi prezydentów, premierów czy ministrów wybrzmiewa też sprawa Ukrainy. - Tutaj powiało optymizmem, bo to Ukraina dzisiaj w niektórych domenach, na przykład w domenie głębokich uderzeń precyzyjnych, uzyskała inicjatywę - powiedział.

Przekazał też między innymi, że w trakcie szczytu spotkał się także z minister SZ Islandii, która organizuje właśnie referendum w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE, a także z przedstawicielami Kuwejtu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Radosław SikorskiUkrainaNATOMarco Rubio
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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