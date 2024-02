Radosław Sikorski o swojej "najważniejszej misji": przekonać jedną osobę

Dziś Władimir Putin idzie ścieżką Breżniewa. Na mniejszej bazie gospodarczej rzuca wyzwanie całemu Zachodowi i marnuje przyszłe szanse rozwojowe swojego kraju. Inwestuje w marzenia o imperialnej potędze zamiast w potrzeby Rosji i Rosjan - powiedział w piątek podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania z dziennikarzami w piątek odniósł się do decyzji USA o nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję. - Bardzo dobrze, że Stany Zjednoczone nakładają nowe sankcje. Zabicie Aleksieja Nawalnego powinno mieć swoje konsekwencje - mówił.

Odnosząc się do kondycji rosyjskiej gospodarki, powiedział: - Jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, to proponuję sięgać głębiej. PKB mierzy aktywność gospodarczą. Gdy zamiast samochodów zaczynamy produkować pociski, na przykład więcej pocisków niż samochodów, to PKB nam rośnie, ale zamożność kraju spada. Rosja rzeczywiście przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny. Zamiast dóbr konstrukcyjnych produkuje sprzęt wojskowy.

Radosław Sikorski TVN24

- Fabryki zbrojeniowe pracują w trybie 24 godziny na dobę, co oznacza wzrost PKB, ale będzie rujnujące dla szans rozwojowych Rosji. To jest kolejny akt takiego żyłowania zasobów tego kraju. Przypomnę, że Związek Radziecki też wydawał gigantyczną część swoich dochodów na zbrojenia. Skończyło się bankructwem i zapaścią - dodał.

- Dziś Władimir Putin idzie ścieżką Breżniewa. Na mniejszej bazie gospodarczej rzuca wyzwanie całemu Zachodowi i marnuje przyszłe szanse rozwojowe swojego kraju. Inwestuje w marzenia o imperialnej potędze zamiast w potrzeby Rosji i Rosjan - mówił.

Jak stwierdził, "my, Zachód, musimy na to mieć odpowiedź". - Musimy przejść z gospodarki czasu pokoju na gospodarkę czasu kryzysu - dodał. - Wydaje mi się, że te groźby, czy to byłego prezydenta (Rosji, Dmitrija - red.) Miedwiediewa, czy szturmy na Awdijiwkę, uświadomiły wreszcie politykom europejskim, że więcej czasu na marnowanie nie ma - powiedział Sikorski.

Sikorski o swojej "najważniejszej misji"

Szef MSZ wystąpi w piątek podczas debat na temat Ukrainy w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych i Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - Powiem, że Rada Bezpieczeństwa to ciało, które miało strzec pokoju, tymczasem jeden z jego członków zamiast pokoju strzec, wywołał krwawą wojnę i to jest nie do przyjęcia. Mamy już dwa lata tej wojny. Przypominam, że olbrzymią większością głosów Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło ten rosyjski akt agresji - powiedział.

- To potępienie wyrażone w głosowaniu ONZ to nie jest tylko akt propagandowy czy protest etyczny. Moim zdaniem stwarza to podstawę prawną i obowiązek, aby przyjść z pomocą ofierze agresji i aby na agresorze wymóc wzięcie odpowiedzialności za skutki swojej agresji, także skutki materialne i finansowe kontynuował.

- Uważam, że ten akt agresji daje nam prawo do przekazania zamrożonych aktywów rosyjskich ofierze agresji, czyli Ukrainie - dodał.

Jak stwierdził na temat swojej wizyty w Waszyngtonie, "moją najważniejszą misją jeśli chodzi o wojnę w Europie jest to, aby przekonać wahających się kongresmenów, a tak naprawdę jedną osobę, spikera Izby Reprezentantów, aby poddał pod głosowanie pakiet pomocowy dla Ukrainy".

- Jestem jednym z wielu głosów, który o to zabiega, ale ucieszyłem się dziś rano, widząc, że telewizja Fox zrobiła duży reportaż z wywiadem z prezydentem (Ukrainy, Wołodymyrem - red.) Zełenskim. Mam nadzieję, że to jest dowód na refleksję w obozie republikańskim - powiedział Radosław Sikorski.

Autorka/Autor:ks/kab