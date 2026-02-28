Logo strona główna
Świat

Sikorski: będzie miało to wpływ i na nas, i na wojnę w Ukrainie

28 1920 gosc fpfp vmix-0008
Sikorski: polskie interesy mogą ucierpieć przez wojnę z Iranem
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przestrzegł, że wojna USA i Izraela z Iranem może mieć skutki odczuwalne dla przeciętnego Polaka. Na przykład blokada Cieśniny Ormuz spowodowałyby wzrost cen ropy - jak tłumaczył w "Faktach po Faktach" TVN24.

W sobotę Izrael i USA zaatakowały cele w Iranie. W odpowiedzi reżim wystrzelił pociski w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie.

ZOBACZ RELACJĘ NA ŻYWO O SYTUACJI W IRANIE > > >

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował w "Faktach po Faktach" TVN24, aby poważnie traktować ostrzeżenia MSZ. Mówił, że dotychczas nie ma informacji o tym, aby Polacy na Bliskim Wschodzie byli w bezpośrednim niebezpieczeństwie.

- Na dzisiaj bezpieczny jest Egipt, ale to się może zmienić. Jeszcze są loty z Jordanii i z Arabii Saudyjskiej, ale wydaje się, że najbezpieczniejszą drogą wyjazdu jest w tej chwili droga lądowa - poinformował szef MSZ.

Sikorski o bezpieczeństwie Polaków na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24

"Nastąpi wzrost cen ropy"

Szef polskiej dyplomacji powiedział, że polski rząd miał pewne informacje od USA o ataku, jeszcze zanim on nastąpił, ale nie może mówić o szczegółach. W rozmowie z Piotrem Kraśką mówił także o konsekwencjach wojny na Bliskim Wschodzie dla Polski.

- Jeśli Iran zrealizuje swoje groźby i spróbuje odciąć na przykład Cieśninę Ormuz i ruch tankowców, to nastąpi wzrost ceny ropy. Jesteśmy krajem importerem, będzie miało to wpływ i na nas, i na wojnę w Ukrainie, bo da być może Putinowi więcej pieniędzy ze sprzedaży ropy. To samo, jeśli chodzi o ceny złota, bo Putin ma ponad 2000 ton złota, więc to są czasami nieoczywiste związki - tłumaczył Sikorski.

Jak poinformowała w sobotę wieczorem agencja prasowa Reuters, statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odebrały komunikaty radiowe nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Ostrzegano w nich, że nie mogą przepływać przez strategiczny szlak wodny.

statek kontenerowiec ciesnina ormuz iran - CeltStudio shutterstock_1988111585
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć". Komunikat Iranu
Dym nad Dubajem
Dym nad Dubajem. Tomasz: trzy rakiety zestrzelono nad naszym osiedlem
Analiza ataku Izraela i USA na Iran
Tak wyglądały atak na Iran i odpowiedź reżimu [MAPY]

Atak na Iran to "operacja na dużą skalę"

Polski polityk dodał, że skutki ataku na Iran będą zależeć od tego, czy amerykańska operacja osiągnie swoje cele. - Gdyby się udała, nawet w sensie czysto takim wojskowym, jak w Wenezueli, to Rosja może na tym wcale nie zyskać - ocenił.

- To jest operacja na dużą skalę. Uderzenia poszły na infrastrukturę dowódczą i państwową najwyższych władz Iranu, ale także na fabryki rakiet, ponownie [jak w czerwcu 2025 roku - red.] na centra próby produkcji broni atomowej czy wzbogacania uranu, i szereg innych miejsc - mówił Sikorski.

Gość Piotra Kraśki zwrócił uwagę, że Iran wspiera ataki terrorystyczne od kilkudziesięciu lat. - Władza jest zideologizowana, to jest taka ostatnia utopia dwudziestowieczna. Mieliśmy nazizm, mieliśmy komunizm i właśnie teokrację irańską - .wymieniał

- Zasoby tej starożytnej [perskiej - red.] kultury zostały rzucone na szalę wojny religijnej, wojny z Izraelem i szerzenia pewnej wizji państwa religijnego. Także na wzbogacanie uranu. I ten kraj jest skrajnie wycieńczony - ocenił Sikorski. Przypomniał, że w ciągu ostatnich paru miesięcy reżim krwawo stłumił protesty antyrządowe, zabijając co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi.

Radosław Sikorski ocenił, że operacja USA wobec Iranu jest duża
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Relacje Polska-USA. "Nie możemy sobie wyobrażać"

W rozmowie z Piotrem Kraśką Radosław Sikorski poruszył też temat obecnego stanu relacji polsko-amerykańskich.

- Mam wrażenie, że prawa strona rywalizacji politycznej w Polsce uważa, że im bardziej oni będą kochać przywódcę Stanów Zjednoczonych, tym większe jest prawdopodobieństwo, że on będzie lojalny wobec naszej części Europy. A to nie zawsze tak działa - skwitował.

Jak mówił Sikorski, stosunki polsko-amerykańskie niekoniecznie są symetryczne. - Nie możemy sobie wyobrażać, że tylko dlatego, że Stany Zjednoczone są dla nas strategicznym sojusznikiem, to działa także w drugą stronę. Bo dla nas Stany są znacznie ważniejsze niż my dla USA - ocenił.

Pomimo tej różnicy sojusz polsko-amerykański jest w tej chwili "bardzo dobry" - przekonywał Sikorski. - On jest oparty na takiej długofalowej, wielodekadowej inwestycji obopólnej w stosunki polsko-amerykańskie i oby tak trwało. Ale nie wolno nam sobie wyobrażać, że interesy globalnego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, są tożsame z krajem średniej wielkości, na dorobku, w centrum Europy - zaznaczył dyplomata.

Sikorski definiuje "frajerstwo" w relacjach Polska-USA
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Nowy porządek świata

Jak tłumaczył Sikorski w "Faktach po Faktach", nowa administracja USA ma określone cele. - Stany Zjednoczone mówią otwartym tekstem. Po pierwsze obrona własnego terytorium, po drugie obrona zachodniej półkuli, po trzecie wyzwania wokół Chin i pierwszej linii wysp i dopiero Europa na czwartym miejscu - wymienił. Pierwsza linia wysp to strategiczna bariera geograficzna rozciągająca się od Japonii, przez Tajwan, po Filipiny i Borneo, która ogranicza dostęp Chin do Oceanu Spokojnego.

W ocenie Sikorskiego toczy się obecnie rywalizacja między Rosją a Unią Europejską o to, kto będzie trzecią siłą po USA i Chinach.

- To jest to, do czego próbuję przekonywać moich rodaków o bardziej konserwatywnym temperamencie, że Unia Europejska musi zdobyć większą zdolność do działania wtedy, gdy są wysuwane wobec jej członków roszczenia terytorialne czy narzucane arbitralne cła - powiedział Sikorski.

Jak zaznaczył minister, Polska potrzebuje trzech polis ubezpieczeniowych. - Po pierwsze: nowoczesne, bitne Wojsko Polskie. Po drugie: sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO. I po trzecie: przemysł, a w przyszłości może nawet zdolności obronne Unii Europejskiej - podsumował.

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychIranBliski WschódRopa naftowaUSAPolityka zagraniczna USAbezpieczeństwoUnia Europejska
