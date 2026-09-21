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Świat

Radosław Sikorski: nikt nie domagał się pieniędzy ode mnie za możliwość spotkania z Karolem Nawrockim

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Radosław Sikorski w Nowym Jorku
Radosław Sikorski o Karolu Nawrockim i utworzeniu stałej bazy USA w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Obiecywanie dostępu do prezydenta Karola Nawrockiego może wiązać się z kłopotami prawnymi - ocenił szef MSZ Radosław Sikorski, komentując publikacje mediów. Mówił również, że w sprawie stworzenia u nas stałej bazy USA rząd i prezydent mówią jednym głosem, przy czym prezydenta określił jako "przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę".

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jest w Nowym Jorku, gdzie uczestniczy w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - tak samo jak prezydent Karol Nawrocki.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sikorskiego. Szef dyplomacji był pytany między innymi o publikacje mediów na temat pakietów sponsorskich na organizowanym tego dnia forum gospodarczym Polish-American Economic Summit. Według dziennikarzy Radia ZET i "Newsweeka" miały się one wiązać z możliwością rozmowy z prezydentem.

- Ja mogę oświadczyć, że nikt nie domagał się pieniędzy ode mnie za możliwość spotkania z panem prezydentem - odpowiedział Sikorski. - To, że różne firmy czy think tanki, czy konferencje, próbują zdobyć środki na swoją działalność, czy na koszty konferencji, to jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp do prezydenta. Tutaj bym widział pewne niebezpieczeństwa wizerunkowe, a nawet prawne. No bo powoływanie się na wpływy jest w Polsce przestępstwem - dodał.

Karol Nawrocki "przedstawicielem ruchu MAGA"

Sikorski był również pytany o sprawę utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskich żołnierzy (obecnie są oni w naszym kraju rotacyjnie, formalnie tymczasowo). Ostatnio prezydent USA Donald Trump przekazał, że nastąpił wielki postęp w tej sprawie.

- Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA [zwolenników Donalda Trumpa - red.] na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem, po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe - odpowiedział szef dyplomacji.

Nawiązując do prezydenta USA, Sikorski wskazał na "rzecz, którą prezydent Trump może wygrać" - skorzystanie z możliwości, jakie daje niedawno podpisana przez niego ustawa. Akt noszący imię zmarłego republikańskiego senatora Lindseya Grahama pozwala nałożyć nawet 100-procentowe cła na czołowych importerów rosyjskiej ropy i gazu, a także objąć sankcjami tak zwaną flotę cieni.

- Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny. I przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli to mu się uda, to, mając do tego prawo, sam nominuję go do Pokojowej Nagrody Nobla - oświadczył wicepremier. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Radosław SikorskiDyplomacjaOrganizacja Narodów ZjednoczonychKarol NawrockiPrezydent RPUSA
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