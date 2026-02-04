Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmiech, wspólne zdjęcie i uścisk dłoni. Sikorski i Rubio na szczycie w Waszyngtonie

Radosław Sikorski i Marco Rubio
Radosław Sikorski i Marco Rubio na szczycie w Waszyngtonie
Źródło: TVN24
Wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski jest w Waszyngtonie na konferencji poświęconej łańcuchowi dostaw minerałów krytycznych. Spotkał się tam z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Kamera zarejestrowała ciekawą interakcję między politykami.

"Dobre relacje z sojusznikami są efektem współpracy na wielu poziomach - prezydenta i rządu" - napisał szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski na X, zamieścił też zdjęcie z konferencji poświęconej minerałom krytycznym w Waszyngtonie. Stoi na nim tuż obok sekretarza stanu USA Marca Rubio.

Śmiech i uścisk dłoni

Na nagraniu, które zarejestrowano w czasie robienia zdjęcia uczestników konferencji, widać Marca Rubio, który podchodzi do polityków i wita się z niektórymi z nich. Po chwili patrzy w stronę obróconego w jego stronę Radosława Sikorskiego i mówi coś, czego nie uchwyciły kamery, a na co zgromadzeni - razem z Sikorskim - reagują śmiechem. Kiedy zdjęcia są już zrobione, Rubio i Sikorski podają sobie ręce i razem opuszczają salę.

We wcześniejszym poście dotyczącym tego wydarzenia MSZ przekazało wypowiedź Sikorskiego: "Cieszę się, że traktowanie państw o podobnych wartościach jako sojuszników i partnerów jest ponownie postrzegane jako użyteczne. W relacjach międzynarodowych zaufanie ma kluczowe znaczenie".

Szczyt w Waszyngtonie

Szczyt poświęcony minerałom krytycznym potrwa do piątego lutego i jest głównym punktem wizyty Sikorskiego w Waszyngtonie.

Konferencja jest poświęcona współpracy, która ma za zadanie zredukować uzależnienie świata od minerałów wydobywanych i przetwarzanych przez Chiny. To m.in. reakcja na ogłoszone przez Pekin ubiegłoroczne kontrole eksportu tych materiałów, które zostały zawieszone po zawarciu porozumienia handlowego z USA. Podczas spotkania podpisane ma zostać porozumienie w tej sprawie.

Program wizyty Sikorskiego przewiduje ponadto spotkania z członkami obu partii politycznych w Kongresie, lokalnymi think tankami i otwarcie wydarzenia w polskiej ambasadzie upamiętniającego 280-lecie urodzin Tadeusza Kościuszki w 250. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radosław Sikorski

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMarco RubioWaszyngtonUSAChinyGospodarka USA
Czytaj także:
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
METEO
Ryan Routh
Zapadł wyrok w sprawie próby zamachu na Trumpa
Świat
Karol Nawrocki
Kogo ułaskawił prezydent? Szef gabinetu o szczegółach
Polska
Karol Nawrocki, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty "miał wystawioną piłkę do pustej bramki, to się odwinął"
KROPKA NAD I
Karol Nawrocki
Starcie "na szczycie". "Nie przypominam sobie takiej wymiany"
Polska
Noc gołoledź
Uwaga! Nocą zagrożeniem będzie lodowica
METEO
imageTitle
Sabalenka wycofała się z ważnego turnieju. Świątek zagra z jedynką
EUROSPORT
shutterstock_2600100189_1
Minerały krytyczne pod większym nadzorem. Jest plan na porozumienie
BIZNES
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Polska zmieni się w lodowisko. Cały kraj objęty alarmami
METEO
shutterstock_2542628065
USA walczą o kluczowe surowce. Vance: chcemy utworzyć blok
BIZNES
Joerg Dornau
Polityk AfD zatrzymany i wyprowadzony z budynku parlamentu
Świat
Melania Trump
"Melania". Film "gorszy niż leczenie kanałowe"?
Natalia Szostak
Przez miasta nad Lazurowym Wybrzeżem przeszła burza z gradem
Miesięczne opady w kilka godzin. Doszło do powodzi
METEO
imageTitle
"Zrobiliśmy wszystko". Polscy skoczkowie mają być w najlepszej dyspozycji
EUROSPORT
pap_20251224_1GI
Cena mocno w dół, mit "wyparowuje"
Łukasz Figielski
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
BIZNES
Prezerwatywy poproszę. A fakturę na pana premiera". Czy ta akcja ma sens?
Chciał wyśmiać KSeF. "Prezerwatywy poproszę, fakturę na pana premiera". Tak można?
KONKRET24
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
METEO
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
WARSZAWA
Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk w drodze na mszę świętą w katedrze na Wawelu w Krakowie
Dworczyk odgryzł się Błaszczakowi. "Obaj wiemy, że problem jest bardziej złożony"
Polska
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates o kontaktach z Epsteinem: żałuję każdej minuty
Świat
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
BIZNES
imageTitle
Czy z pogodą można wygrać? Organizatorzy igrzysk obawiają się najgorszego
EUROSPORT
Zamieszki w Minneapolis
Wycofują kilkuset agentów. Ale "egzekwowanie przepisów będzie kontynuowane"
Świat
imageTitle
Filipiny doczekały się reprezentantki na zimowych igrzyskach
EUROSPORT
flaga rosja drut kolczasty shutterstock_2426041295
Rosyjski komik skazany na sześć lat więzienia za żart
Świat
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Rosyjskie cyberataki na obiekty olimpijskie. Szef MSZ: udaremniliśmy
Świat
Służba Ochrony Państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Funkcjonariusz SOP zawieszony. "Od zawsze przyciągał problemy"
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
WARSZAWA
shutterstock_1978844156
Cisza, która boli bardziej niż choroba. Tak nowotwór zmienia relacje z bliskimi
Agata Daniluk

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica