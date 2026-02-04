Śmiech, wspólne zdjęcie i uścisk dłoni. Sikorski i Rubio na szczycie w Waszyngtonie

Radosław Sikorski i Marco Rubio na szczycie w Waszyngtonie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dobre relacje z sojusznikami są efektem współpracy na wielu poziomach - prezydenta i rządu" - napisał szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski na X, zamieścił też zdjęcie z konferencji poświęconej minerałom krytycznym w Waszyngtonie. Stoi na nim tuż obok sekretarza stanu USA Marca Rubio.

Śmiech i uścisk dłoni

Na nagraniu, które zarejestrowano w czasie robienia zdjęcia uczestników konferencji, widać Marca Rubio, który podchodzi do polityków i wita się z niektórymi z nich. Po chwili patrzy w stronę obróconego w jego stronę Radosława Sikorskiego i mówi coś, czego nie uchwyciły kamery, a na co zgromadzeni - razem z Sikorskim - reagują śmiechem. Kiedy zdjęcia są już zrobione, Rubio i Sikorski podają sobie ręce i razem opuszczają salę.

Dobre relacje z sojusznikami są efektem współpracy na wielu poziomach - prezydenta i rządu. pic.twitter.com/u4DBO9m9E8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 4, 2026 Rozwiń

We wcześniejszym poście dotyczącym tego wydarzenia MSZ przekazało wypowiedź Sikorskiego: "Cieszę się, że traktowanie państw o podobnych wartościach jako sojuszników i partnerów jest ponownie postrzegane jako użyteczne. W relacjach międzynarodowych zaufanie ma kluczowe znaczenie".

Szczyt w Waszyngtonie

Szczyt poświęcony minerałom krytycznym potrwa do piątego lutego i jest głównym punktem wizyty Sikorskiego w Waszyngtonie.

Konferencja jest poświęcona współpracy, która ma za zadanie zredukować uzależnienie świata od minerałów wydobywanych i przetwarzanych przez Chiny. To m.in. reakcja na ogłoszone przez Pekin ubiegłoroczne kontrole eksportu tych materiałów, które zostały zawieszone po zawarciu porozumienia handlowego z USA. Podczas spotkania podpisane ma zostać porozumienie w tej sprawie.

Program wizyty Sikorskiego przewiduje ponadto spotkania z członkami obu partii politycznych w Kongresie, lokalnymi think tankami i otwarcie wydarzenia w polskiej ambasadzie upamiętniającego 280-lecie urodzin Tadeusza Kościuszki w 250. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adrian Wróbel