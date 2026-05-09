Świat Radość w Budapeszcie. Minister zdrowia znów to zrobił Oprac. Adrian Wróbel |

Minister zdrowia Węgier Zsolt Hegedus tańczy przed parlamentem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po zaprzysiężeniu lidera Tiszy na stanowisko premiera Węgier politycy wyszli świętować na wiecu. Nowy minister zdrowia Węgier zatańczył na schodach parlamentu. Nagranie tańca Zsolta Hegedusa już stało się viralem na portalach społecznościowych.

Zsolt Hegedus Źródło: Reuters

To nie pierwszy raz, kiedy Hegedus zatańczył publicznie. Po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów internet obiegło nagranie przedstawiające obecnego szefa resortu zdrowia, a dokładnie jego taniec radości.

Tisza ostatecznie wprowadziła do parlamentu 141 posłów, a Hegedus został ministrem zdrowia w nowym rządzie.

Peter Magyar premierem Węgier, impreza przed parlamentem

Peter Magyar, głosami deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, został wybrany nowym premierem Węgier. Nowy szef rządu otrzymał 140 głosów "za" i 54 głosy "przeciw". Sam wstrzymał się od głosu.

Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było emitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem.

Na maszt przed parlamentem wciągnięto flagę narodową i unijną, a przed gmachem przemaszerowała parada wojskowa.

Dowiedz się więcej: Zmiana na budynku węgierskiego parlamentu. Po 14 latach

Premier zwrócił się do zebranych. - Spójrzcie sobie w oczy, rozejrzyjcie się po tym pięknym mieście, po tym kraju. Od dawna nie widziałem tylu uśmiechów i nadziei, co po ogłoszeniu wyników wyborów z 12 kwietnia - powiedział Magyar. - Dziękuję, dziękuję, dziękuję – zwrócił się do tłumu.

Magyar poprosił swoich sympatyków, aby nie osądzali tych, którzy głosowali inaczej, ale z nimi rozmawiali. - Nie ma prawicy i lewicy, są tylko Węgrzy - mówił. Po zakończeniu jego przemówienia przed parlamentem rozpoczął się program artystyczny, który ma trwać do późnej nocy. Na scenie występują znani węgierscy muzycy, a wokół niej rozstawiono stoiska z jedzeniem i napojami oraz gadżetami Tiszy.

OGLĄDAJ: Jak Peter Magyar "rozsypał system"? Zobacz cały materiał