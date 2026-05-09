Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Radość w Budapeszcie. Minister zdrowia znów to zrobił

|
Zsolt Hegedus
Minister zdrowia Węgier Zsolt Hegedus tańczy przed parlamentem
Źródło: Reuters
Zaprzysiężenie Petera Magyara na premiera jest hucznie świętowane w Budapeszcie. W mieście odbywają się koncerty i imprezy. Przed parlamentem zebrał się tłum. Nowy minister zdrowia Zsolt Hegedus dał się ponieść emocjom.

Po zaprzysiężeniu lidera Tiszy na stanowisko premiera Węgier politycy wyszli świętować na wiecu. Nowy minister zdrowia Węgier zatańczył na schodach parlamentu. Nagranie tańca Zsolta Hegedusa już stało się viralem na portalach społecznościowych.

Zsolt Hegedus
Zsolt Hegedus
Źródło: Reuters

To nie pierwszy raz, kiedy Hegedus zatańczył publicznie. Po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów internet obiegło nagranie przedstawiające obecnego szefa resortu zdrowia, a dokładnie jego taniec radości.

Tisza ostatecznie wprowadziła do parlamentu 141 posłów, a Hegedus został ministrem zdrowia w nowym rządzie.

Peter Magyar premierem Węgier, impreza przed parlamentem

Peter Magyar, głosami deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, został wybrany nowym premierem Węgier. Nowy szef rządu otrzymał 140 głosów "za" i 54 głosy "przeciw". Sam wstrzymał się od głosu.

"Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie". Magyar przejął władzę
Dowiedz się więcej:

"Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie". Magyar przejął władzę

Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było emitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem.

Na maszt przed parlamentem wciągnięto flagę narodową i unijną, a przed gmachem przemaszerowała parada wojskowa.

Zmiana na budynku węgierskiego parlamentu. Po 14 latach
Dowiedz się więcej:

Zmiana na budynku węgierskiego parlamentu. Po 14 latach

Premier zwrócił się do zebranych. - Spójrzcie sobie w oczy, rozejrzyjcie się po tym pięknym mieście, po tym kraju. Od dawna nie widziałem tylu uśmiechów i nadziei, co po ogłoszeniu wyników wyborów z 12 kwietnia - powiedział Magyar. - Dziękuję, dziękuję, dziękuję – zwrócił się do tłumu.

Magyar poprosił swoich sympatyków, aby nie osądzali tych, którzy głosowali inaczej, ale z nimi rozmawiali. - Nie ma prawicy i lewicy, są tylko Węgrzy - mówił. Po zakończeniu jego przemówienia przed parlamentem rozpoczął się program artystyczny, który ma trwać do późnej nocy. Na scenie występują znani węgierscy muzycy, a wokół niej rozstawiono stoiska z jedzeniem i napojami oraz gadżetami Tiszy.

OGLĄDAJ: Jak Peter Magyar "rozsypał system"?
Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech

Jak Peter Magyar "rozsypał system"?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Peter MagyarWęgry
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
48 min
2003N212X F16 MACIAZEK DROZYZNA-000000.png
Możemy myśleć, że to nas nie dotyczy, a potem widzimy ceny na bazarku. Czym grozi susza?
Rozmowy o końcu świata
imageTitle
Kubica robił co w jego mocy. Wyścig pełen awarii i wypadków
Najnowsze
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Aleksandra Leo
"Nie da się być troszeczkę w koalicji"
Polska
imageTitle
Pseudokibice próbowali zatrzymać autobus. Policja wkroczyła do akcji
EUROSPORT
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleźli ofiarę erupcji wulkanu, zlokalizowali pozostałych zaginionych
METEO
imageTitle
Jagiellonia dopięła swego w doliczonym czasie
EUROSPORT
imageTitle
Ogłoszono niedzielny plan gier. Wiadomo, kiedy mecz Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Groźny upadek mistrza świata MotoGP. Złamanie i przerwa w startach
EUROSPORT
30 min
pc
Z pewnością lepszy jest w polach powierzchni mieszkalnej
Ranking Mazura
Przymrozek, mróz, noc
Tutaj nocą temperatura spadnie poniżej zera
METEO
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Dziennikarze, wozy transmisyjne i łazik marsjański. Tak świętowaliśmy w Łodzi
Michalina Czepita, Adrian Wróbel
44 min
pc
"Gdy zabraknie prądu w mieście, to dobrze byłoby, żeby przynajmniej kilka osób umiało myśleć"
Dwie strony
Viktor Orban
Co dalej z Orbanem? "Planuje tam dłuższy pobyt"
Świat
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
METEO
imageTitle
Sensacja w Rzymie. Sabalenka może się pakować
EUROSPORT
imageTitle
Krótki turniej dla Paolini. Obrończyni tytułu już wyeliminowana
EUROSPORT
49 min
0805_super_kuria
Co kuria zamiotła pod dywan? Kulisy reportażu "Księża z Sosnowca"
Superwizjer. Podcast
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
METEO
Złoty pomnik Trumpa
Złoty posąg Trumpa odsłonięty. "To nie jest bałwochwalstwo"
Świat
imageTitle
Emocjonujący finał drugiego dnia Giro. Zdecydował fotofinisz
EUROSPORT
Anna Vozna
"Razem z biletem dostałam instrukcję, jak mam przeżyć"
Świat
imageTitle
Widzew jeszcze nie tonie. Zwrot w walce o utrzymanie
EUROSPORT
Ukradł portfel i samochód, pijany wjechał do rowu
Podczas pieszej wędrówki ukradł auto. Podróż zakończył w rowie
Opole
Budapeszt, Węgry
Zmiana na budynku węgierskiego parlamentu. Po 14 latach
Świat
imageTitle
Był olimpijczykiem, zadziwia po sześćdziesiątce. Rywalizuje z córką
EUROSPORT
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Tragedia na Wiśle. Nie żyje uczestnik mistrzostw Polski
WARSZAWA
59 min
pc
"Afryka stała się światowym epicentrum dżihadyzmu". Czy historia się powtórzy?
Ciekawe czasy
38-latek z Ukrainy jest podejrzany o przemoc wobec rodziny
Bała się męża, uciekła z sześcioletnią córką przed blok
WARSZAWA
Skwer przy ulicy Śmiałej 24 na Żoliborzu od soboty nosi imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza
"Warszawa zawsze zajmowała w jego pracy miejsce szczególne"
WARSZAWA
Konrad Piasecki, Piotr Borowski i Arleta Zalewska
"Ciekawe, inspirujące". Prowadzący "Podcastu politycznego" o spotkaniu z widzami
25 lat TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica