Premier Belgii: zatwierdziliśmy jednogłośnie 13. pakiet sankcji przeciwko Rosji

De Croo odniósł się kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę . - Musimy nadal wspierać Ukrainę i pokazywać w sposób jasny, że to wsparcie będzie obecne tak długo, jak to będzie konieczne - podkreślił.

- Jako Belgia, zapewniając obecnie prezydencję (w Radzie Unii Europejskiej - red.), będziemy wspierać proces tego, by Ukraina wchodziła na drogę zwycięstwa. Będziemy się trzymali naszych zobowiązań - mówił.

Poinformował, że "właśnie zatwierdziliśmy 13. pakiet sankcji przeciwko Rosji i to jednogłośnie". Jak mówił, "w tej chwili około 2 tysięcy jednostek, czy osób znajduje się na tej liście sankcji". - Pokazuje to jedność 27 państw członkowskich w pomocy na rzecz Ukrainie - podkreślił.

Borrell: pozostajemy zjednoczeni w determinacji, aby zniszczyć rosyjską machinę wojenną

Kolejny pakiet sankcji indywidualnych i gospodarczych

Rada postanowiła nałożyć środki ograniczające na dodatkowe 106 osób i 88 podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Rada dodała 27 nowych podmiotów do listy tych, które bezpośrednio wspierają rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy w wojnie przeciwko Ukrainie. Będą one podlegać zaostrzonym restrykcjom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa.