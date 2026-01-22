Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kto za, kto przeciw, kto się waha. Reakcje na zaproszenie od Trumpa

Prezydent USA Donald Trump podczas pobytu w Davos
Marcin Przydacz przekazał, że w czwartek Polska nie podpisze się pod dokumentami ws. Rady Pokoju
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump zaprosił dziesiątki światowych przywódców do przyłączenia się do inicjatywy Rady Pokoju, mającej na celu rozwiązywanie globalnych konfliktów, ale dyplomaci obawiają się, że inicjatywa może zaszkodzić pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Chociaż niektórzy tradycyjni sojusznicy Stanów Zjednoczonych zareagowali ostrożnie, a w kilku przypadkach odrzucili ofertę prezydenta Donalda Trumpa inni - w tym kraje, które od dawna mają napięte stosunki z Waszyngtonem, takie jak Białoruś - zaakceptowali propozycję.

Które kraje przyjęły zaproszenie Trumpa?

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu poinformował w środę, że do tej pory spośród około 50 wysłanych zaproszeń, około 35 światowych przywódców zobowiązało się do dołączenia do Rady Pokoju.

Prezydent USA Donald Trump podczas pobytu w Davos
Prezydent USA Donald Trump podczas pobytu w Davos
Źródło: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Wśród nich znajdują się sojusznicy z Bliskiego Wschodu, tacy jak Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Jordania, Katar i Egipt. Do inicjatywy dołączają państwa członkowskie NATO: Turcja i Węgry, których przywódcy utrzymują dobre relacje osobiste z Trumpem. Oprócz tego na udział w Radzie zgodziły się też Maroko, Pakistan, Indonezja, Kosowo, Uzbekistan, Kazachstan, Paragwaj i Wietnam.

Do krajów, które zaakceptowały porozumienie, należą również Armenia i Azerbejdżan. Osiągnęły one porozumienie pokojowe przy pośrednictwie USA w sierpniu ubiegłego roku po spotkaniu z Trumpem w Białym Domu.

Wśród przywódców, którzy przyjęli zaproszenie Trumpa znalazł się również białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Rosja, wedle deklaracji Trumpa, również wyraziła chęć uczestnictwa w Radzie.

Trump: Putin zaakceptował moje zaproszenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: Putin zaakceptował moje zaproszenie

Które kraje odmówiły, które się wahają?

Inicjatywa Rady Pokoju, która pojawia się w obliczu narastającego sporu transatlantyckiego o Grenlandię, cła i inne kwestie, spotkała się z ostrożną reakcją niektórych bliskich sojuszników USA, którzy często czują wyrażają obawy przed agresywnym, jednostronnym podejściem Trumpa do dyplomacji międzynarodowej.

Norwegia i Szwecja odrzuciły jego zaproszenie, a minister gospodarki Włoch Giancarlo Giorgetti stwierdził, że dołączenie do rady wydaje się problematyczne. Włoski dziennik "Il Corriere della Sera" doniósł, że dołączenie do grupy kierowanej przez przywódcę jednego kraju naruszałoby włoską konstytucję.

Francja również zamierza odrzucić zaproszenie - poinformowało źródło bliskie prezydentowi Emmanuelowi Macronowi - co skłoniło Trumpa do groźby nałożenia 200-procentowych ceł na francuskie wina i szampany, jeśli Paryż nie dołączy do jego Rady.

Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża

BIZNES

Kanada poinformowała, że ​​wyraziła "w zasadzie" zgodę na dołączenie, ale szczegóły są nadal dopracowywane. Inni kluczowi sojusznicy USA, w tym Wielka Brytania, Niemcy i Japonia, nie zajęli jeszcze jasnego stanowiska, choć rzecznik niemieckiego rządu poinformował, że kanclerz Friedrich Merz nie weźmie udziału w czwartkowej ceremonii podpisania zarządu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Ukraina poinformowała, że ​​jej dyplomaci analizują zaproszenie, ale prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że trudno mu sobie wyobrazić zasiadanie w jakimkolwiek zarządzie z Rosją po czterech latach wojny.

Papież Leon XIII, pierwszy papież z USA i krytyk niektórych działań Trumpa, został zaproszony do zarządu i analizuje propozycję - poinformował Watykan w środę.

W sprawie członkostwa w Radzie nie wypowiedziały się władze w Pekinie, które często były w konflikcie z Trumpem, ale ostatnio zawarły delikatny rozejm handlowy. Chiny są członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ posiadające prawo weta, dlatego prawdopodobnie będą ostrożne w stosunku do wszelkich inicjatyw, które mogłyby zostać uznane za podważające ich pozycję w tej organizacji.

Trump, który często krytykował ONZ za nieskuteczność, w tym tygodniu zbagatelizował obawy, że mógłby chcieć, aby jego Rada zastąpiła tę międzynarodową organizację.

Stanowisko prezydenta Nawrockiego w sprawie udziału Polski w Radzie

Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że jego spotkanie z Donaldem Trumpem w Davos dotyczyło także "sytuacji wokół Rady Pokoju". - To chyba najważniejsza kwestia najszerzej - obok Grenlandii - dyskutowana w Davos podczas wielu spotkań bilateralnych, panelowych, w których brałem udział - dodał.

Pytany o to, czy Polska zamierza dołączyć do Rady, odparł, że łatwiej jest taką deklarację złożyć tym państwom, w których władza skupiona jest u jednego człowieka, ponieważ wówczas "jest to decyzja zupełnie osobista". W przypadku Polski - jak dodał - tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną.

- Mówiliśmy o tym, że udział Polski jest oczywiście ważny, potrzebny w Radzie Pokoju. Moje wsparcie dla prezydenta Trumpa jest niezachwiane i wsparcie prezydenta Trumpa dla Polski (też) - dodał

Prezydente podkreślił, że "tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną". - O tym rozmawialiśmy dziś z prezydentem Donaldem Trumpem i zostało to przyjęte z wielkim zrozumieniem - stwierdził Nawrocki.

Trump spotyka się z Nawrockim w Davos. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło: TVN24

Czym jest Rada Pokoju?

Donald Trump po raz pierwszy zaproponował utworzenie Rady Pokoju we wrześniu ubiegłego roku, ogłaszając swój plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Później jasno dał do zrozumienia, że ​​zakres działania Rady zostanie rozszerzony poza Strefę Gazy, aby zająć się innymi konfliktami na całym świecie.

Prezydent USA ma być pierwszym przewodniczącym Rady, a jej zadaniem będzie promowanie pokoju na całym świecie i praca nad rozwiązywaniem konfliktów - wynika z kopii projektu statutu, do której dotarła agencja Reutera.

Co wiadomo o Radzie Pokoju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co wiadomo o Radzie Pokoju

Świat

Zgodnie z zapisami statutu, kadencja państw członkowskich będzie ograniczona do trzech lat, chyba że uzyskają stałe członkostwo dzięki wpłacie po 1 miliardzie dolarów na finansowanie działalności Rady.

Biały Dom mianował sekretarza stanu USA Marco Rubio, specjalnego wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa, byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira oraz zięcia Trumpa, Jareda Kushnera, członkami Rady Wykonawczej założycielskiej inicjatywy.

Jakie uprawnienia będzie mieć Rada?

W listopadzie Rada Bezpieczeństwa ONZ upoważniła Radę Pokoju, ale tylko do 2027 roku, i do skupienia się wyłącznie na Strefie Gazy. Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu, skarżąc się, że rezolucja przygotowana przez USA nie przyznaje ONZ jasnej roli w przyszłości Strefy Gazy.

Przyjęto wówczas z zadowoleniem ustanowienie Rady Pokoju jako administracji przejściowej, "która określi ramy i skoordynuje finansowanie przebudowy Strefy Gazy" w ramach planu pokojowego Trumpa, do czasu zadowalającej reformy Autonomii Palestyńskiej.

Upoważniono również Radę Pokoju do rozmieszczenia tymczasowych Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Strefie Gazy. Rada jest zobowiązana do składania 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa co sześć miesięcy sprawozdania z postępów prac.

Poza Strefą Gazy, nadal nie jest jasne, jakie uprawnienia prawne lub narzędzia egzekwowania będzie miała Rada Pokoju, ani jak będzie współpracować z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Statut Rady stanowi, że jej przewodniczący, Trump, będzie miał szeroką władzę wykonawczą, w tym możliwość weta i usuwania członków, z pewnymi ograniczeniami.

Zgodnie ze statutem Rada będzie podejmować "funkcje budowania pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym".

OGLĄDAJ: Waldemar Żurek w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Waldemar Żurek w "Rozmowie Piaseckiego"
NA ŻYWO

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpKarol NawrockiFrancjaRosjaChinyOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Czytaj także:
imageTitle
Świątek w akcji. Stawką trzecia runda
RELACJA
broker, giełda, wall street
Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę
BIZNES
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
WARSZAWA
Grenlandia
Co zakłada propozycja Trumpa? Amerykańskie media donoszą
Świat
imageTitle
Lewandowski z humorem po samobójczym golu
EUROSPORT
Blisko 120 tysięcy wolontariuszy już w niedzielę zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP
WOŚP 2026
Mario Machado, grupa 1143
Neonazistowska grupa rozbita. Planowali ataki na muzułmanów 
Świat
Premier Donald Tusk w Sejmie, obok Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski
"Każdy taki podmiot zwiększa ryzyko wycieku publicznych pieniędzy, kolesiostwa, nepotyzmu"
Maria Pankowska
imageTitle
Smutny bilans Hurkacza w Melbourne
EUROSPORT
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
Kijów wciąż walczy ze skutkami ataku. Polska wysłała 400 agregatów
Polska
Mark Rutte podczas wizyty w Davos
Rutte spotkał się z Trumpem. "Ta kwestia nie pojawiała się w moich dzisiejszych rozmowach"
Świat
Mróz
Dotkliwy mróz. Gdzie ostrzega przed nim IMGW
METEO
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Gubernator Kalifornii niewpuszczony do pawilonu USA w Davos
Świat
Ksiądz Michał Olszewski przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Strategia: opóźnić proces. Relacja z pierwszej rozprawy księdza Olszewskiego
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński
Hubert Hurkacz w Australian Open
Hurkacz poza turniejem. Dotkliwa porażka z niżej notowanym rywalem
EUROSPORT
Trump
Wystąpienie Trumpa, decyzja Nawrockiego, policja w siedzibie KRS
TO WARTO WIEDZIEĆ
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
METEO
Slavia - Barcelona. Gol Roberta Lewandowskiego
Lewandowski odkupił winy po niefortunnym trafieniu. Barcelona zwycięża w Pradze
EUROSPORT
imageTitle
Reprezentant Polski błysnął w Lidze Mistrzów. Rywale zaskoczyli
EUROSPORT
imageTitle
Co tam się stało? Samobójczy gol Lewandowskiego
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump podczas szczytu w Davos
Trump: Putin zaakceptował moje zaproszenie
Świat
Loty samolotem
Europosłowie opowiadają się za pasażerami. Kolejny rozdział trwającego od dekady sporu
BIZNES
Karol Nawrocki w Davos
Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest decyzja prezydenta
Polska
Służby w siedzibie rzeczników dyscyplinarnych
Giertych: niech się panowie cieszą, że ich nie wyprowadzili w kajdankach
Kropka nad i
Potrącił starsze małżeństwo i uciekł
Potrącił dwoje 88‑latków i uciekł. Zatrzymali go kilka godzin po wypadku
Katowice
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
WARSZAWA
imageTitle
Zwroty akcji, pięć goli. Drużyna Polaka nagrodzona za ambicję
EUROSPORT
Grenlandia
Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują
BIZNES
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my będziemy wzmacniać
BIZNES
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica