Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Świat

Rada Pokoju. Co wiadomo o pierwszym posiedzeniu i kto się na nim pojawi

Donald Trump
Rada Pokoju. Polska w charakterze obserwatora na pierwszym posiedzeniu
Źródło: TVN24
W czwartek w Stanach Zjednoczonych odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Co będzie tematem spotkania, kto weźmie w nim udział i kto - poza przewodniczącym tej instytucji Donaldem Trumpem - zabierze głos? Wyjaśniamy.

Spotkanie w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa w Waszyngtonie rozpocznie się o godzinie 10.00 czasu lokalnego (godz. 16.00 w Polsce). Z dostępnych informacji wynika, że udział w posiedzeniu potwierdziło około 20 państw.

Rada Pokoju - kto będzie obecny na pierwszym posiedzeniu?

Obecność zapowiedziały reprezentowane na szczeblu głów państw: Indonezja (prezydent Prabowo Subianto), Rumunia (prezydent Nicusor Dan), Argentyna (prezydent Javier Milei), Uzbekistan (prezydent Szawkat Mirzijojew), Kazachstan (prezydent Kasym-Żomart Tokajew) oraz Wietnam (sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu i prezydent To Lam).

Javier Milei
Javier Milei
Źródło: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Na poziomie szefów rządów uczestniczyć będą: Pakistan (premier Shehbaz Sharif), Węgry (premier Viktor Orban), Kambodża (premier Hun Manet), Egipt (premier Mostafa Madbuli), Armenia (premier Nikol Paszynian) oraz Albania (premier Edi Rama).

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Na szczeblu ministrów spraw zagranicznych obecność potwierdziły Turcja oraz Izrael. Bułgarię ma reprezentować sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Iwan Najdenow.

Oczekiwany, choć dotąd niepotwierdzony oficjalnie, jest również udział przedstawicieli: Jordanii, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Omanu, Azerbejdżanu, Salwadoru, Paragwaju, Bahrajnu, Kosowa, Grecji, Cypru, Japonii oraz Kataru.

Kto pojawi się w charakterze obserwatora?

Część krajów potwierdziła obecność w charakterze obserwatorów. Włochy będzie reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, a Czechy i Słowację - szefowie dyplomacji, odpowiednio - Petr Macinka i Juraj Blanar.

Meksyk jako państwo-obserwatora reprezentować będzie ambasador tego kraju przy ONZ, Koreę Południową - wysłannik premiera i były ambasador w Egipcie, a Unię Europejską - komisarz ds. regionu śródziemnomorskiego Dubravka Szuica.

Polska na posiedzeniu Rady Pokoju

Polski rząd - jak oświadczył premier Donald Tusk - nie przewiduje w obecnych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju. Na czwartkowym posiedzeniu Polska będzie reprezentowana przez ministra w Kancelarii Prezydenta, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który udaje się do Waszyngtonu w charakterze obserwatora. Przydacz podkreślił, że weźmie udział w posiedzeniu Rady Pokoju z uwagi na dobro relacji polsko-amerykańskich i transatlantyckich.

Marcin Przydacz
Marcin Przydacz
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Wiadomo, kto poleci na spotkanie Rady Pokoju
Wiadomo, kto poleci na spotkanie Rady Pokoju

Polska

Kto nie pojawi się na posiedzeniu?

W Radzie zabrakło politycznej reprezentacji Palestyny, co jest jedną z przyczyn, dla których niektóre państwa odrzuciły zaproszenie do udziału w inicjatywie. W składzie Rady Pokoju nie ma także tradycyjnych sojuszników Stanów Zjednoczonych, m.in. Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Udziału odmówiły także m.in. - oprócz Polski - Hiszpania, Austria, Islandia, Norwegia i Szwecja, a także Watykan oraz Australia i Nowa Zelandia.

Chiny, Indie, Brazylia i Rosja potwierdziły otrzymanie zaproszeń, jednak dotąd nie podjęły decyzji o przystąpieniu

W przypadku Kanady zaproszenie zostało wycofane przez Trumpa po krytycznych uwagach premiera Marka Carneya, wygłoszonych podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Donald Trump podczas szczytu w Davos (2026)
Ten premier nie zasiądzie w Radzie Pokoju. Trump wycofał zaproszenie
Mark Carney
"Oczekuję, że amerykańska administracja będzie szanować suwerenność Kanady"
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump grozi Kanadzie
BIZNES

Co z obecnością Białorusi?

Białoruś, która przystąpiła do Rady Pokoju, według dziennika "Washington Post" ma być reprezentowana na dzisiejszym posiedzeniu przez ministra spraw zagranicznych Maksima Ryżankou. Na liście krajów, wysyłających przedstawicieli na spotkanie, udostępnionej stacji CNN przez administrację Trumpa, nie ma jednak Białorusi.

Co będzie tematem spotkania?

Na czwartek w Waszyngtonie zaplanowano dyskusję nad planem odbudowy Strefy Gazy oraz ujawnienie przez Trumpa szczegółów dotyczących programu pomocowego dla tego terytorium o wartości pięciu miliardów dolarów.

Posiedzenie postrzegane jest przez jego uczestników jako "rozpoznawcze" - ocenił dyplomata z jednego z krajów członkowskich, na którego powołuje się CNN. "I chociaż większość krajów uczestniczących w spotkaniu nie ma pojęcia, czego się spodziewać, niektórzy twierdzą, że jest to najlepsza szansa na osiągnięcie postępu w sprawie Strefy Gazy" - czytamy na łamach portalu amerykańskiej stacji.

Kto będzie przemawiał?

Oprócz Donalda Trumpa ze strony amerykańskiej mają przemawiać: sekretarz stanu Marco Rubio, doradca i zięć prezydenta Jared Kushner, ambasador USA przy ONZ Mike Waltz, specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff. Mają być też wystąpienia członka zarządu Rady Pokoju i byłego brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira oraz bułgarskiego dyplomaty Nikołaja Mładenowa, który został mianowany przez administrację USA Wysokim Przedstawicielem ds. Strefy Gazy.

Jak podała CNN, powołując się na źródła, czwartkowe spotkanie ma wyglądać analogicznie do posiedzeń gabinetu Trumpa. Każdy z obecnych liderów kraju członkowskiego nowej instytucji ma przemawiać przez około dwie minuty.

Rada Pokoju - co to za organ?

Rada Pokoju to międzynarodowa instytucja powołana w celu nadzorowania drugiej fazy planu pokojowego Donalda Trumpa, obejmującej demilitaryzację i odbudowę Strefy Gazy. Trump pełni funkcję przewodniczącego i ma prawo mianowania członków Rady. Organ ten może powołać międzynarodowe siły stabilizacyjne.

Społeczność międzynarodowa wyraża obawy, że Trump ustanowił Radę Pokoju jako przeciwwagę dla ONZ, którą ostro krytykował. W swoim wystąpieniu w poniedziałek Trump potwierdził, że Rada "będzie działać daleko poza Strefą Gazy", ale powiedział, że "współpracujemy z Organizacją Narodów Zjednoczonych".

Co wiadomo o Radzie Pokoju
Co wiadomo o Radzie Pokoju

Kto zapłaci miliard dolarów?

Finansowanie Rady opiera się na dobrowolnych wpłatach państw członkowskich, innych krajów i organizacji. Przewidziano kilka kategorii uczestnictwa, różniących się długością kadencji i zakresem uprawnień. Status członka stałego przysługuje państwom, które w ciągu pierwszego roku od wejścia w życie Karty wpłacą co najmniej miliard dolarów w gotówce; nie obejmuje ich wówczas standardowe ograniczenie czasu mandatu. Jak podkreśla CNN, "nie jest jasne, które z państw, jeśli w ogóle którekolwiek, zobowiąże się do poniesienia tak wysokiego zobowiązania finansowego".

Członkowie niestali pełnią funkcję przez trzy lata z możliwością odnowienia mandatu. Przewidziano również udział państw i organizacji regionalnych w charakterze zbliżonym do statusu obserwatora. Decyzja o zapraszaniu nowych członków i zatwierdzaniu ich statusu należy do Przewodniczącego Rady, Donalda Trumpa.

11 min
pc
Mem na koncie Trumpa, który oburzył nawet jego partię. "Co jeszcze musicie zobaczyć?"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
BIZNES
54 min
pc
Trump, Xi i ten trzeci. Co nas czeka w światowej polityce w 2026?
Podcast o zagranicy

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: PAP, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Donald Trump
