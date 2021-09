Rada Europy o "pogarszającej się sytuacji" w polskim sądownictwie i o niewystarczającym zapobieganiu korupcji

Grupa Państw Przeciwko Korupcji, będąca organem Rady Europy, opublikowała w poniedziałek raport dotyczący zapobiegania korupcji w odniesieniu do posłów, sędziów i prokuratorów. Dokument ten to aktualizacja oceny reform z lat 2016-2018, które - jak stwierdziła wtedy GRECO - znacznie osłabiły niezależność sądownictwa.

GRECO zaapelowała do polskich władz o zastosowanie się do jej rekomendacji. Dotyczą one "wyboru składu Krajowej Rady Sądownictwa, powołania Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej, zaangażowania władzy wykonawczej w organizację Sądu Najwyższego, powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów oraz postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów".