"Stoimy wobec nowego fenomenu". Dyskusja o Polsce w Radzie Europy

Władza wykonawcza w Polsce podporządkowała sobie sądy. Tak nie powinno być, sądy powinny być niezawisłe - powiedział we wtorek Pieter Omtzigt, jeden z autorów raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o stanie demokracji w Polsce. W Strasburgu odbyła się we wtorek debata o sytuacji w polskim sądownictwie.

"Władza w Polsce próbuje skierować swoje ostrze przeciwko zwykłym ludziom"

Jak podkreślił, "w społeczeństwie demokratycznym Trybunał Konstytucyjny i wymiar sprawiedliwości są gwarantami wszystkich wolności". - Te prawa i wolności większość polityczna w Polsce próbuje ograniczyć - przekonywał. Jak mówił, "władza (w Polsce - red.) próbuje skierować swoje ostrze przeciwko zwykłym ludziom, przeciwko ich tożsamości, stara się skonfliktować dwie części polskiego społeczeństwa, aby zachować władzę". Jego zdaniem to czas, by "pamiętać o niebezpieczeństwach dyktatury większości".

"Niewłaściwe jest, by Polska była jedynym obiektem krytyki"

"Atak na wymiar sprawiedliwości"

Jak dodał, "co bardziej martwiące, ten atak na wymiar sprawiedliwości współgra z nową ustawą, która ogranicza inne wolności, takie jak wolność zgromadzeń". - Co możemy zrobić jako Rada Europy, biorąc pod uwagę, że podobne wysiłki podejmowane przez Parlament Europejski i Komisję Europejską nie doprowadziły do konkretnych rezultatów w ciągu ostatnich dwóch lat? - zastanawiał się. Podkreślił, że "podstawowym priorytetem jest obrona funkcjonujących sędziów przeciwko politycznie motywowanym działaniom dyscyplinarnym".

"Politykierstwo w najgorszym wydaniu"

Według niej działania polskiego rządu to "politykierstwo w najgorszym wydaniu". - Wszyscy powinniśmy się zdystansować od tego rodzaju niedemokratycznych i nieetycznych zachowań - apelowała Holenderka. Jak dodała, "praworządność połączona z wartościami, takimi jak niezawisłość, to część naszych zobowiązań oraz podstawa członkostwa Polski w Radze Europy i Unii Europejskiej".

- Nie bronię instytucji, bronię polskich obywateli, ponieważ kraj, w którym praworządność jest zagrożona, w którym obywatele nie mogą cieszyć się niezawisłym i bezstronnym wymiarem sprawiedliwości nie jest państwem, które może walczyć z korupcją, co oznacza, że dobrobyt obywateli i ich bogactwo są zagrożone przez rząd - ostrzegła deputowana. Zaapelowała do rządu w Warszawie o wycofanie się ze swoich decyzji dotyczących sądownictwa.

"Musimy wspierać tych odważnych sędziów"

Polskie głosy w debacie

- Dziękuję za troskę o nas ze strony francuskich parlamentarzystów. Ale kto bije ludzi na ulicach francuskich miast? Zajmijcie się sobą. My, Polacy, mamy się dobrze. Pamiętacie stan wojenny w Polsce? Wtedy dochodziło do łamania demokracji w Polsce. Zostałem zwolniony z pracy jako dziennikarz, kiedy PO była u władzy - dodał eurodeputowany Tarczyński.

Europosłanka Iwona Arent z grupy EC/DA skrytykowała stan demokracji we Francji oraz w Szwecji. - We Francji mamy do czynienia z łamaniem praw obywateli na ulicach, a policja tłumi protesty adwokatów przeciwko rządowej reformie. W Szwecji dochodzi do brutalnych gwałtów na kobietach i dziewczynkach. W tych krajach łamane są prawa człowieka - alarmowała. - Dają się państwo manipulować wąskiej grupie politycznej, a wielkie niemieckie grupy kapitałowe manipulują informacjami na temat Polski – podsumowała swoją wypowiedź Arent.