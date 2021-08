Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa talibów do zagwarantowania bezpiecznego wyjazdu z Afganistanu

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję, w której wezwała talibów do dotrzymania "zobowiązania się" zagwarantowania bezpiecznego wyjazdu tych, którzy chcą opuścić Afganistan. Rada nie domaga się jednak strefy chronionej, którą proponowała Francja.

W przyjętej w poniedziałek rezolucji Rada Bezpieczeństwa ONZ stwierdza, że "oczekuje", iż talibowie dotrzymają wszystkich swoich "zobowiązań", zwłaszcza w odniesieniu do "bezpiecznego" i "uporządkowanego" wyjazdu z Afganistanu "Afgańczyków i cudzoziemców" po wycofaniu się przez USA, co ma być zakończone we wtorek.