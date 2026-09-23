Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sikorski do Ławrowa: powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy

|
Sikorski
Sikorski: prezydent Zełenski jednak ma jakieś karty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W trakcie debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika Siergieja Ławrowa. - Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji - apelował. Głos zabrał również szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, który ocenił, że "wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa".

- Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów - od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz. NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać - powiedział Sikorski.

Sikorski apeluje do szefa dyplomacji Rosji

Szef resortu spraw zagranicznych Polski wezwał Rosję, by przerwała swoją imperialną wojnę i nie narażała Europy i świata na niebezpieczeństwo.

- Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy - zaapelował do szefa rosyjskiego MSZ, który wcześniej wyszedł z sali.

Szef MSZ Ukrainy: wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa

Wcześniej w trakcie debaty na forum Rady Bezpieczeństwa wypowiadał się szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Skrytykował on stanowisko niektórych europejskich polityków, którzy próbują się dystansować się od wojny w Ukrainie. Podkreślił przy tym, że Europa jest obecnie w stałym niebezpieczeństwie ze strony rosyjskich ataków.

- Nawet w Europie niektórzy politycy wciąż twierdzą, że to nie ich wojna. Muszą być ślepi. Rosja już toczy wojnę z Europą: podpalenia, zabójstwa, cyberataki, dezinformacja, ingerencja w wybory, wykorzystywanie energii, żywności i migranci jako broni, drony i rakiety przekraczające przestrzeń powietrzną NATO - wymieniał minister. - To nie jest hybrydowe. Porzućcie to słowo. Wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa - podkreślił.

Oznajmił, że Rosja nie jest już "globalnym mocarstwem", lecz "globalnym problemem", na który potrzebne jest globalne rozwiązanie.

Sybiha zwrócił też uwagę na sytuację w miejscowości Oleszki, gdzie miejscowa ludność pod rosyjską okupacją nie ma dostępu do żywności i leków, przywołując przykład wielkiego głodu w Ukrainie w latach 30. XX wieku.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiSiergiej ŁawrowRosjaOrganizacja Narodów ZjednoczonychWojna w UkrainieMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Treści dla dorosłych
Pornhub pod lupą. Chodzi o "kluczowy element ochrony dzieci"
BIZNES
Akcja gaśnicza w tunelu na zakopiance
Auto zapaliło się w tunelu. Reakcja kierowcy i świadków
Kraków
imageTitle
Siatkówka z widokiem na słynną katedrę. Tak Mediolan żyje mistrzostwami Europy
EUROSPORT
Oslo, Norwegia
Norwegia zbuduje własny system obliczania czasu. To odpowiedź na działania Rosji
BIZNES
Debata
Kandydaci mówią o polityce społecznej
RELACJA
Utrudnienia związane z biegiem ulicznym (zdjęcie ilustracyjne)
Ulicami Warszawy przebiegną maratończycy. Rekordowa liczba uczestników
WARSZAWA
Karol Nawrocki po zakończeniu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki rozmawiał z Trumpem o stałej bazie USA w Polsce
Polska
Zabójstwo księdza w Kłobucku
Zabił księdza, sąd zaostrzył karę
Katowice
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Złota Kaczka, Chopin i interaktywna alejka. Warszawa szykuje spektakularną iluminację
WARSZAWA
Wolontariusze ratują małże odsłonione przez niski poziom Wełtawy
Niski poziom wody odsłonił setki tysięcy małży. "Potrzebna jest każda pomoc"
METEO
pap_20240805_30A
Kreml obniża prognozy. Na rynek trafi mniej rosyjskiego gazu
BIZNES
imageTitle
Grabara prosto ze szpitalnego łóżka. "Życie czasem zaskakuje"
EUROSPORT
Pociąg (zdjęcie ilustracyjne)
Strategiczne porozumienie z Czechami podpisane
BIZNES
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Matka oskarżonego o zabójstwo Mai usłyszała zarzuty
WARSZAWA
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Tomczyk o uproszczeniu procedur zestrzeliwania wrogich obiektów
Tak jest
Na miejscu pracowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wpadł do kanału ciepłowniczego. Nie przeżył
WARSZAWA
John Coale
Andrzej Poczobut spotkał się w USA z Johnem Coale'em, który pomógł go uwolnić
Świat
Kapitol USA
Wybory bez obserwatorów OBWE. "To wbrew zobowiązaniom"
Świat
imageTitle
Polacy poznali rywala w półfinale mistrzostw Europy
EUROSPORT
Droga do jawności majątkowej polityków
Złotówka coraz tańsza. "Najsłabsze poziomy od ponad dwóch lat"
BIZNES
Masud Pezeszkian
Irański prezydent wystąpił w ONZ. "My się tylko bronimy"
Świat
Radioteleskop MeerKAT w Republice Południowej Afryki
Odebrali sygnał radiowy z egzoplanety. Czego się dowiedzieli
METEO
Marco Rubio
Rubio: zaprosiliśmy Putina na szczyt G20
Świat
Wojska Obrony Terytorialnej przeszukują teren w rejonie
Wykryli niezidentyfikowany obiekt. Teren sprawdzają żołnierze, akcja przerwana
powiat sztumski
Groził ekspedientce bronią, zabrał gotówkę i uciekł
Sterroryzował ekspedientkę i zabrał pieniądze
Katowice
Zarzuty i areszt w sprawie zniknięcia Andrzeja Dziamskiego
Wyjechał z domu 25 lat temu i zniknął. Śledczy o przełomie
Poznań
Tumbler Ridge
OpenAI i jego szef pozwani po strzelaninie w kanadyjskiej szkole
BIZNES
Najpierw dotacja od ministra Czarnka, teraz kolejna. Fundacja z Elbląga ma się czym chwalić
Miliony wyłudzone z programu willa plus. Są zarzuty prokuratury wobec prezesów
WARSZAWA
Hawk T2
Wojskowy samolot ćwiczebny rozbił się w Walii
Świat
Joanna Kryńska i Anna Maria Kowalewska
Dziennikarki TVN24 nominowane w plebiscycie Wszechmocne
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica