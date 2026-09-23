Świat Sikorski do Ławrowa: powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy Oprac. Wiktor Knowski |

Sikorski: prezydent Zełenski jednak ma jakieś karty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów - od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz. NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać - powiedział Sikorski.

Sikorski apeluje do szefa dyplomacji Rosji

Szef resortu spraw zagranicznych Polski wezwał Rosję, by przerwała swoją imperialną wojnę i nie narażała Europy i świata na niebezpieczeństwo.

- Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy - zaapelował do szefa rosyjskiego MSZ, który wcześniej wyszedł z sali.

Szef MSZ Ukrainy: wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa

Wcześniej w trakcie debaty na forum Rady Bezpieczeństwa wypowiadał się szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Skrytykował on stanowisko niektórych europejskich polityków, którzy próbują się dystansować się od wojny w Ukrainie. Podkreślił przy tym, że Europa jest obecnie w stałym niebezpieczeństwie ze strony rosyjskich ataków.

- Nawet w Europie niektórzy politycy wciąż twierdzą, że to nie ich wojna. Muszą być ślepi. Rosja już toczy wojnę z Europą: podpalenia, zabójstwa, cyberataki, dezinformacja, ingerencja w wybory, wykorzystywanie energii, żywności i migranci jako broni, drony i rakiety przekraczające przestrzeń powietrzną NATO - wymieniał minister. - To nie jest hybrydowe. Porzućcie to słowo. Wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa - podkreślił.

Oznajmił, że Rosja nie jest już "globalnym mocarstwem", lecz "globalnym problemem", na który potrzebne jest globalne rozwiązanie.

Sybiha zwrócił też uwagę na sytuację w miejscowości Oleszki, gdzie miejscowa ludność pod rosyjską okupacją nie ma dostępu do żywności i leków, przywołując przykład wielkiego głodu w Ukrainie w latach 30. XX wieku.