Prezydent po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego: działamy, stale monitorujemy sytuację

Prezydent Andrzej Duda rozpoczynając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że jego tematem jest "pewne podsumowanie tego, co w relacjach z Amerykanami usłyszeliśmy i co nam też zapowiedziano".

- Obraz jest klarowny, jasny i można mówić o pewnych przewidywaniach co do przyszłości, co do tego, czego możemy się spodziewać po działaniach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są te najistotniejsze tematy, o których chciałem z państwem rozmawiać i prosić również pana premiera i panów ministrów, by włączyli się czynnie swoim głosem, informując o wydarzeniach, w których brali udział - mówił dalej.