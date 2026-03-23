Świat

Pytanie o Orbana i nerwowa reakcja Nawrockiego

Pytanie o Orbana i nerwowa reakcja Nawrockiego
Po wspólnej konferencji prezydentów Polski i Węgier reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Karola Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Polski prezydent odszedł od mównicy, ale po chwili wrócił i nerwowo zwrócił się do dziennikarza.

W poniedziałek prezydent Węgier Tamas Sulyok przybył do Przemyśla, aby wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim wziąć udział w obchodach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Podczas wspólnego wystąpienia Nawrocki odniósł się do relacji polsko-węgierskich i wspólnych zagrożeń, w tym niebezpieczeństwa ze strony Rosji.

Nawrocki: Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Putina

Nawrocki mówił, że choć Polska i Węgry są przyjaciółmi, "w przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie ze wszystkim się zgadzamy". - Są też sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy - przyznał.

- Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są zagrożeniem egzystencjalnym, tak jak bolszewicy w 1920 roku. Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej - stwierdził prezydent.

Podkreślał, że Putin "jest zagrożeniem dla idei europejskiej, dla wschodniej flanki NATO i dla Unii Europejskiej". - Tu stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej jest jasne - stwierdził.

Nawrocki: rzeczy, w których się zgadzamy, jest zdecydowanie więcej

Prezydent mówił, że "jak to w przyjaźni i w rodzinie" są rzeczy, z którymi "możemy się zgadzać i nie zgadzać". - Tych rzeczy, w których się zgadzamy, jest zdecydowanie więcej niż tych, wokół których toczą się dyskusje - zapewnił.

- Moja przyjaźń do państwa węgierskiego, do Węgier i pana prezydenta Sulyoka w Przemyślu jest najlepszym dowodem tego, że dla chwilowych kwestii politycznych nie zapomnimy o tym, że Polak i Węgier to dwa bratanki - podkreślał Nawrocki.

Reakcja Nawrockiego na pytanie reportera TVN24

Po wystąpieniu obu prezydentów reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki po pytaniu oddalił się wraz z węgierskim prezydentem od mównicy, ale po chwili skierował się w stronę dziennikarzy. - O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - zwrócił się nerwowo do reportera TVN24.

- Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

Klatka kluczowa-311707
Reporter TVN24 Mateusz Półchłopek o reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na jego pytanie o Viktora Orbana
Polski prezydent uda się w poniedziałek do Budapesztu, gdzie spotka się z Orbanem. Ten punkt w harmonogramie prezydenta budzi najwięcej kontrowersji.

Odwołał spotkanie przez kontakty "ze zbrodniarzem". Teraz Nawrocki jedzie do Orbana
Odwołał spotkanie przez kontakty "ze zbrodniarzem". Teraz Nawrocki jedzie do Orbana

Polska

Nawrocki już raz miał się spotkać z premierem Węgier 3 grudnia zeszłego roku, zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem". "W związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu" - oświadczył wówczas szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz.

Autorka/Autor: Adrian Wróbel, Justyna Sochacka/ads

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica