"Plany lubią ciszę". Pytania o ukraińską kontrofensywę, wymowne nagrania

Ukraińskie władze wielokrotnie podkreślały, że oficjalnego ogłoszenia rozpoczęcia kontrofensywy nie będzie. Apelowały, by nie spekulować wokół tego tematu. W ramach akcji "Plany lubią ciszę", opublikowały nagranie w mediach społecznościowych. W niedzielę pojawiło się kolejne wideo, z szefem wywiadu wojskowego Kyryłem Budanowem, który podtrzymuje przesłanie o ciszy, ale daje do zrozumienia, że ukraińska ofensywa się zbliża i jest nieuchronna.

Zełenski: to nie jest film

- Przede wszystkim to nie jest film, więc trudno mi powiedzieć, w jaki sposób to zobaczycie. Najważniejsze, żeby Rosja to zobaczyła i odczuła. Szczególnie mówimy o wojskach rosyjskich, które okupowały nasze terytorium. Wycofanie się z naszych terytoriów jest wynikiem kontrofensywy. Kiedy to się stanie, zrozumiecie, że to się dzieje – powiedział. w zawoalowany sposób, Zełenski.