Putin zawiesza udział w traktacie New START. "Udaje, że ma sytuację pod kontrolą"

ONZ: Świat bez kontroli broni jądrowej jest o wiele bardziej niebezpieczny

NATO przyjęło decyzję z żalem, USA nazywa ją nieodpowiedzialną

Wielka Brytania: Putin naraża globalne bezpieczeństwo

Francja wzywa Rosję do wykazania się odpowiedzialnością

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało Rosję do "wykazania się odpowiedzialnością" i cofnięcia "tak szybko, jak to możliwe" decyzji o zawieszeniu swojego udziału w porozumieniu New START.

Traktat New START

Rosyjsko-amerykański traktat New START, który wszedł w życie w 2011 roku, ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych, które mogą posiadać Stany Zjednoczone i Rosja, oraz rozmieszczenie lądowych i podwodnych rakiet i bombowców do przenoszenia tego rodzaju ładunków. Ogranicza on do 1550 liczbę głowic rozmieszczonych w każdym z krajów oraz do 700 liczbę rozmieszczonych rakiet i bombowców. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia u drugiego z partnerów do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.