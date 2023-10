Putin z "walizką nuklearną" w Pekinie. Podobną ma Biden

"Walizka nuklearna". Do czego służy?

Walizka ma być bezpiecznym narzędziem komunikacji, które łączy prezydenta z jego najwyższym dowódcą wojskowym i siłami rakietowymi. Dzieje się to za pośrednictwem ściśle tajnej elektronicznej sieci dowodzenia i kontroli "Kazbek". Drugą "walizkę nuklearną" ma minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Jedna z walizek używanych przez byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna jest eksponowana w muzeum.

Podobną walizkę ma Biden

Prezydent USA również ma takie urządzenie. W teczce znajdują się kody, których prezydent użyłby do uwierzytelnienia rozkazu wystrzelenia rakiet nuklearnych, gdyby nie było go w Białym Domu. Nazywa się ją "futbolówką"

Wojna w Ukrainie podniosła napięcie między Moskwą a Waszyngtonem do najwyższego poziomu od kryzysu kubańskiego w 1962 roku. Wtedy Chiny starały się wzmocnić swój arsenał nuklearny.

Pierwsza zagraniczna wizyta Putina po nakazie aresztowania

Władimir Putin składa wizytę poza granicami Wspólnoty Niepodległych Państw po raz pierwszy od wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu w sprawie jego aresztowania - odnotowały niezależne rosyjskie media. We wtorek prezydent Rosji przyleciał do Pekinu. "Putin będzie próbował uzyskać wsparcie dyplomatyczne i gospodarcze od swojego głównego sojusznika podczas wojny w Ukrainie i tym samym jeszcze bardziej uzależni się od Chin" - ocenił portal The Moscow Times.