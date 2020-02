Putin: w Rosji pałką tak po prostu nikt nie bije

Interwencja ludzi w dzisiejszej Rosji ma znaczenie. To już dobrze - stwierdził prezydent Władimir Putin w wywiadzie dla agencji TASS. Nawiązał do głośnych spraw rozwiązywanych pod presją społeczną.

- Organy ścigania pracują. Ktoś został zwolniony, niektórzy zostali zatrzymani - powiedział we wtorkowej rozmowie z agencją TASS Władimir Putin odnosząc się do sprawy Iwana Gołunowa, dziennikarza niezależnego portalu Meduza, zatrzymanego w grudniu zeszłego roku pod zarzutem posiadania i obrotu narkotykami. Sprawa Gołunowa została umorzona po kilku dniach , po bezprecedensowej akcji poparcia ze strony środowisk dziennikarskich, intelektualistów i aktywistów. Przed sądem ma zamiast niego stanąć pięciu funkcjonariuszy MSW oskarżonych o nadużycie władzy i fałszowanie dowodów obciążających dziennikarza.

"20 pytań"

W środę agencja TASS opublikowała kolejną część wywiadu z prezydentem, przeprowadzonego w ramach "20 pytań do Władimira Putina". Prezydent odpowiadał na pytania dotyczące zeszłorocznych protestów w Moskwie, w czasie których zostało zatrzymanych tysiące aktywistów, a także roli rosyjskiej opozycji. Mówił, że "aby wyrazić swój punkt widzenia, niekoniecznie trzeba brać udział w nieuzgodnionych z władzami manifestacjach", a "punkt widzenia można wyrazić za pośrednictwem internetu i mediów". - Po co blokować ruch uliczny? Aby sprowokować działania struktur siłowych i aby użyły pałek, a później żebyście mnie o to pytali - dowodził Putin, oskarżając opozycję o wywoływanie zamieszek.