Putin podpisał dekrety przygotowujące aneksję Chersonia i Zaporoża. Zachodni przywódcy zapowiadali, że ich nie uznają

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 218 dni. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w czwartek dekrety o uznaniu dwóch regionów Ukrainy - chersońskiego i zaporoskiego – za "niezależne terytoria". To kolejny po przeprowadzeniu pseudoreferendów krok do przyłączenia okupowanych ukraińskich regionów do Rosji – podaje Reuters. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.