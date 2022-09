Putin ogłosił częściową mobilizację. "To krzyk rozpaczy"

Cztery okupowane przez Rosję regiony Ukrainy ogłosiły we wtorek, że zamierzają przeprowadzić referenda w sprawie przyłączenia do Rosji. Są to samozwańcze tzw. Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, a także okupowane części obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

"Putin próbuje naciągnąć na fakty ideologię, że Rosja jest w niebezpieczeństwie"

"Putin chce stworzyć imperium"

- Putin chce odrodzić Związek Radziecki, a raczej stworzyć imperium w granicach ZSRR. Zabrać obwód zaporoski i przyłączyć do Rosji to nie jest "w imperialnym stylu". Nie, on by chciał stworzyć najpierw odrębny byt, a potem np. przyłączyć go do państwa związkowego. On o tym marzy – już to zrobił z Łukaszenką, a teraz naciska na Armenię – powiedział Żdanow. - Teraz kluczowa jest reakcja Zachodu, musi być odpowiednia reakcja na to wyzwanie, które rzucił mu Putin – zaznaczył.