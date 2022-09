Prezydent Finlandii: sytuacja w Europie jest niebezpieczna, końca wojny nie widać

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto, odnosząc się do decyzji Kremla w sprawie nielegalnej aneksji przez Rosję okupowanych ukraińskich obwodów oświadczył, że "to było to, co najgorsze, to, czego się spodziewaliśmy". - Sytuacja pod względem bezpieczeństwa w Europie jest niebezpieczna, końca wojny nie widać - stwierdził podczas pierwszego dnia Forum Bezpieczeństwa w Helsinkach.