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Świat

Putin odrzucił propozycję Zełenskiego. "Od teraz sytuacja Rosji będzie tylko gorsza"

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Putin
Tusk: Ukraina sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Odrzucając ofertę prezydenta Ukrainy dotyczącą bezpośrednich rozmów pokojowych, Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny - ocenił szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, komentując reakcję Władimira Putina na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w czwartek list otwarty do przywódcy Rosji Władimira Putina, w którym zaapelował o zakończenie wojny i zaproponował bezpośrednie rozmowy obu przywódców. Inicjatywę Zełenskiego poparł prezydent USA Donald Trump.

Putin oświadczył jednak, że "nie widzi powodów", aby spotkać się z Zełenskim, a wybrany przez niego otwarty sposób komunikacji uznał za "niewłaściwy".

Odpowiedź przywódcy Rosji skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "Odrzucając ofertę prezydenta Zełenskiego dotyczącą bezpośrednich rozmów pokojowych, Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny" - napisał na portalu X.

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Jak ocenił Sybiha, "od teraz sytuacja Rosji będzie tylko gorsza". "Straty na polu bitwy będą stale rosły, a porażki będą coraz bardziej upokarzające. Gospodarka pogrąży się w jeszcze głębszej recesji. Znikną kolejne miejsca pracy, wzrosną podatki, a inflacja uderzy w najmniej chronione grupy społeczne" - zaznaczył.

Dodał, że "w Rosji nie ma już miejsc, których nie mogłyby dosięgnąć ukraińskie uderzenia". Jak zapowiedział, "ich intensywność będzie tylko rosła".

W tym tygodniu Ukraina przeprowadziła zmasowany atak na Rosję. Trafiony został między innymi terminal naftowy w Petersburgu, a nad miastem unosiły się kłęby dymu. W mieście odbywało się wówczas Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, tzw. "rosyjskie Davos".

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Jak podkreślił Sybiha, nasilać się będzie też międzynarodowa presja na Rosję, obejmując wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, zakazy wjazdu oraz pociągnięcie do odpowiedzialności za popełnione w Ukrainie zbrodnie. "Wszystko to dlatego, że kremlowski fanatyk za wszelką cenę chce utrzymać się przy władzy i dla swoich szalonych iluzji jest gotów poświęcić przyszłość własnego kraju oraz doprowadzić do śmierci miliony ludzi" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

"Wszystko dlatego, że nie chce uznać prostej prawdy: że nigdy nie osiągnie swoich celów na polu walki" - podkreślił minister. Jak dodał, ostatecznie "Rosja będzie zmuszona do zaakceptowania dyplomatycznych rozwiązań, jednak ich warunki będą już dużo gorsze".

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Tagi:
RosjaUkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinWołodymyr Zełenski
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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