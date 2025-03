Do tej pory w tym roku odbyły się dwie oficjalne rozmowy telefoniczne między Putinem a Trumpem - 12 lutego i 18 marca. W niedzielę Reuters poinformował, że kontakty mogły być znacznie częstsze. Pojawiły się także doniesienia, że ​przywódcy ​rozmawiali w zeszłym roku, przed wyborem Trumpa na prezydenta.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z kremlowskim korespondentem dla telewizji państwowej powiedział, że ujawniono informacje o tych połączeniach, o których wiedział. - Słuchajcie, informujemy was o rozmowach, o których wiemy. Ale nie możemy wykluczyć wszystkiego innego - przyznał Pieskow z uśmiechem.

Rozmowy Trump-Putin

Dziennikarz Washington Post Bob Woodward w swojej książce z 2024 r. pt. "War" doniósł, że Trump odbył bezpośrednie rozmowy z Putinem aż siedem razy po opuszczeniu Białego Domu w 2021 r. Zapytany, czy to prawda w wywiadzie dla Bloomberga w zeszłym roku, Trump powiedział: Jeśli tak zrobiłem, to było mądre - stwierdził. Kreml zaprzeczył doniesieniom Woodwarda.

Kolejne doniesienia opublikował Reuters, The Washington Post i Axios podając, że Trump i Putin rozmawiali na początku listopada. Kreml również zdementował te doniesienia.

Rozmowy pokojowe USA-Rosja

18 i 19 marca, prezydent USA Donald Trump przeprowadził rozmowy telefoniczne z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Była to już kolejna seria rozmów Waszyngtonu z Kijowem i Moskwą. W niedzielę w Arabii Saudyjskiej spotkają się delegacje USA i Ukrainy, by ponownie przeprowadzić rozmowy o wojnie wywołanej przez Rosję. Z kolei na poniedziałek zaplanowane są rozmowy delegacji amerykańskiej z rosyjską.

W niedzielę agencja Bloomberga podała, że Biały Dom dąży do tego, by porozumienie w sprawie rozejmu w wojnie Rosji z Ukrainą zostało osiągnięte do 20 kwietnia. Przed spotkaniem Kijów wyraził oczekiwanie osiągnięcia porozumienia w sprawie częściowego rozejmy dotyczącego obiektów energetycznych, infrastruktury cywilnej i zapewnienia swobodnego żeglugi na Morzu Czarnym.