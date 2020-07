Putin i Łukaszenka "nie planują pilnej rozmowy". Kreml odpowiada na zarzuty Białorusi

Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka nie planują pilnej rozmowy telefonicznej na ten temat - oświadczył w czwartek rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow odnosząc się do informacji o zatrzymaniu na Białorusi Rosjan z grupy Wagnera. Władze Kremla uznały za insynuacje doniesienia o tym, że grupa miała "zdestabilizować sytuację przed wyborami prezydenckimi".

- Dziś nasz ambasador komunikuje się z MSZ i kolegami w Mińsku, więc mamy nadzieję, że w wyniku tych rozmów, a także poprzez kanały komunikacji między służbami specjalnymi, otrzymamy wyczerpujące informacje o tym, co się stało. Oczywiście oczekujemy, że prawa zatrzymanych obywateli rosyjskich będą w pełni przestrzegane - dodał Pieskow.

NVO/Wikimedia CC BY 2.0

Rzecznik nazwał "insynuacjami" doniesienia, że Rosja mogła wysłać kogoś na Białoruś w celu zdestabilizowania sytuacji. - Rosja i Białoruś to państwo związkowe, sojusznicy, najbliżsi partnerzy, więc oczywiście o czymś takim nie może być mowy. Ale ten incydent z zatrzymaniem Rosjan wymaga wyjaśnienia. Mamy nadzieję, że otrzymamy informacje, które pomogą to zrozumieć - powiedział Pieskow, cytowany przez dziennik "Kommiersant".

Pilna narada

W środę Alaksandr Łukaszenka zwołał w trybie pilnym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. - Patrzę na reakcję Rosjan. Oni już, usprawiedliwiając się, twierdzą, że prawie sami ich tu przywieźliśmy. Oczywiście, muszą jakoś uzasadnić swoje brudne zamiary. Dlatego bardzo chciałbym prosić, aby w tej sytuacji i w związku z tym faktem, wszystko było szczere i uczciwe. Jeśli są to obywatele Rosji, bo jak rozumiem, byli przesłuchiwani, to konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z odpowiednimi strukturami Federacji Rosyjskiej w celu wyjaśnienia, co się dzieje - mówił wówczas Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.