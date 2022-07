Krystyna Kurczab-Redlich: po raz pierwszy ktoś dał odczuć Putinowi to, co on dawał odczuć masie ludzi

Po raz pierwszy ktoś dał odczuć prezydentowi Władimirowi Putinowi to, co on dawał odczuć masie ludzi - powiedziała w "Faktach po Faktach" dziennikarka, autorka książek o Rosji Krystyna Kurczab-Redlich, odnosząc się do wydarzeń z Teheranu, gdy Putin musiał czekać na spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Zdaniem rozmówczyni TVN24 była to "zemsta Erdogana".

Władimir Putin spotkał się w irańskim Teheranie z Recepem Tayyipem Erdoganem. Uścisk dłoni poprzedziło jednak oczekiwanie rosyjskiego prezydenta na swojego tureckiego odpowiednika. Na trwającym niecałą minutę nagraniu widać, jak Putin ze splecionymi przed sobą dłońmi przestępuje z nogi na nogę i rozgląda się po pomieszczeniu.

Kurczab-Redlich: to była zemsta Erdogana

- Sądzę, że setki osób co najmniej cieszyły się z tego widoku, tak jak ja - powiedziała Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka, autorka książek o Rosji i o Władimirze Putinie. W jej ocenie "to była zemsta Erdogana za dwie minuty, które kiedyś on musiał czekać na Putina".

- Po raz pierwszy ktoś dał odczuć Putinowi to, co on dawał odczuć masie ludzi. Królowa brytyjska czekała 15 minut, papież prawie godzinę - przypomniała.

Erdogan w Teheranie kazał Putinowi na siebie czekać Reuters

Dopytywana o to, z jakich powodów Putin każe czekać na siebie zagranicznym przywódcą, rozmówczyni TVN24 wskazała, że "wszyscy psychologowie, którzy o takich sprawach piszą, piszą, że jest to nieustanne nadrabianie kompleksu niższości z dzieciństwa". - Wielokrotnie słyszałam takie zdanie, że Putin wprawdzie wyrósł, ale nigdy nie stał się dorosłym człowiekiem. Jest ciągle tym obrażanym przez całe dzieciństwo małym Wową - dodała.

Jej zdaniem jest to efekt przekonania, że "Rosja wielkim mocarstwem jest, ponieważ wielki Putin staje na czele Rosjan". - Na samym początku swoich rządów, w pierwszym orędziu do parlamentu, Putin stwierdził, że teraz Rosja wstaje z kolan, że on ją podniesie i zaczął mówić o wielkiej Rosji, o powrocie do Imperium Rosyjskiego i do terytorialnej wielkości Związku Radzieckiego. On nigdy nie mówił o wielkości idei komunistycznej - powiedziała.

