- Francuzi mają już nawet problemy z winem. W obliczu groźby całkowitego braku żywności i wody, władze zakazały podlewania trawników, ogrodów i prywatnych ogródków. Żegnajcie ogórki i pomidory z własnego ogródka. Biorąc pod uwagę bezprecedensową inflację, ceny paliw i niedobory energii, głównym francuskim pytaniem jest teraz, jak przetrwać” - tak korespondentka kanału Ren-TV Natalia Iwanowa opisywała sytuację gospodarczą trawionej przez suszę Francji. W trzyminutowym materiale dziennikarka podkreśliła w każdy możliwy sposób, że przyczyną problemów jest jednak nie tylko susza, ale też sankcje nałożone na Rosję. "Wszystko to - zapewnia - może nawet doprowadzić do głodu we Francji".

Materiał pojawił się w rosyjskiej telewizji dzień po spotkaniu poświęconym rosyjskiej gospodarce, na którym Władimir Putin krytykował sankcje, stwierdzając, że "ich autorzy, kierując się krótkowzrocznymi, rozdętymi ambicjami politycznymi, rusofobią, w większym stopniu uderzają we własne interesy narodowe, we własne gospodarki, w dobrobyt swoich obywateli" - przekazuje BBC News.

Rosyjskie media: strefa euro może upaść

Media szybko podchwyciły narrację Putina o ubożejącym Zachodzie. Analitycy, na których powołuje się portal 1prime.ru, stwierdzili, że nałożenie sankcji na Rosję i ograniczenie eksportu paliw kopalnych może doprowadzić do sytuacji, w której "antyrosyjskie sankcje zagrają przeciwko Unii Europejskiej i doprowadzą do upadku systemu euro: zamrożenie rosyjskich aktywów w krajach europejskich negatywnie wpłynie na banki tych państw".

Ekspert: scenariusz z ludźmi w kolejkach po jedzenie jest bardzo możliwy

Jak podaje Vox, sankcje już teraz mają duży wpływ na rozwój technologii w Rosji. Moskwa nie może kupować takich produktów jak mikroczipy, wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym czy sztucznej inteligencji. Brakuje sprowadzanych z Zachodu części zamiennych do samolotów i części do samochodów.

Puste porty i porady, jak zdobyć leki

Zapolyarnaja Prawda odnotowała niedawno, że rosyjskie porty pracują na pół przepustowości, dlatego że tylko te ładunki, które zostały zakupione i wysłane przed nałożeniem sankcji, nadal docierają drogą morską. "I wkrótce się skończą" - czytamy na portalu. - Dziś sytuacja z dostawą towaru jest niezwykle trudna. Wszystkie łańcuchy dostaw załamały się w ciągu tygodnia od rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej - powiedział w rozmowie z portalem Pavel Timokhin, dyrektor handlowy A Plus Holding. Timokhin nie kryje, że problemy zaczęły się pojawiać jeszcze przed wprowadzeniem pierwszego pakietu sankcji: - Towary wysyłane lub odbierane przez kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone zaczęły być blokowane do odwołania, co natychmiast doprowadziło do załamań w portach.