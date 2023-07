Ciemna strona mody na jogę ze szczeniakami. Zwierzęta pozbawiane wody i snu

Joga z udziałem szczeniaków, nazywana też puppy jogą, zyskuje coraz większą popularność. Studia oferujące ten rodzaj aktywności zachwalają jej korzystne działanie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii śledztwo dziennikarskie ukazuje jednak inną, ciemniejszą stronę tego trendu.

Tym co wyróżnia zajęcia puppy jogi od jej klasycznych ćwiczeń jogi jest obecność na sali szczeniąt, które w trakcie treningów mogą biegać i bawić się z uczestnikami. Zgodnie z założeniami, taki rodzaj aktywności ma przynosić korzyści zarówno uprawiającym jogę, jak i zwierzętom. Jej popularność rośnie w wielu państwach, moda dotarła już także do Polski. Jak jednak wskazują wyniki dziennikarskiego śledztwa Sama Leadera, Daniela Hewita i Imogen Barrery z brytyjskiej stacji iTV News, rzeczywistość może być mniej pozytywna.

Jak oceniają cytowani przez iTV przedstawiciele organizacji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), zajmującej się promocją dobrostanu zwierząt, już sama idea puppy jogi stoi w sprzeczności z potrzebami psów w kluczowym dla ich rozwoju okresie życia, jakim jest okres szczenięcy. Odpowiadając na podnoszony niejednokrotnie argument, jakoby tego rodzaju zajęcia miały sprzyjać socjalizacji szczeniąt odpowiadają: "to przeciwieństwo socjalizacji".

- To rozrywka, która działa pod pozorem socjalizacji, ale nie służy ona psom - ocenia Esme Wheeler z RSPCA. - Nie ma żadnych korzyści z powtarzania tego samego schematu zachowań, z którym pies być może już nigdy się nie spotka przez resztę swojego życia - dodaje Bill Lambert, dyrektor ds. zdrowia, dobrostanu oraz świadczeń dla hodowców w The Kennel Club, organizacji kynologicznej z Wielkiej Brytanii.

Szczeniaki bez wody i odpoczynku

Co więcej, z ustaleń dziennikarzy wynika, że w trzech sprawdzanych studiach, w Essex, Liverpoolu oraz Nottingham, wykryli oni nieprawidłowości. Trzymane tam zwierzęta miały być regularnie przemęczane oraz pozbawiane dostępu do wody. Pozbawianie wody tłumaczono tym, że w przeciwnym razie szczenięta mogłyby oddać mocz na sali w trakcie zajęć - opisują Leader, Hewit i Barrer. W ocenie Esme Wheeler taka praktyka może stanowić dla zwierząt "poważne zagrożenie". - Psy nie mają zdolności magazynowania wody w taki sam sposób, w jaki robią to ludzie. Potrzebują mieć do niej stały dostęp - wyjaśnia ekspertka.

W studiach jogi reporterzy iTV mieli być także świadkami, jak szczenięta były regularnie pozbawiane dostępu do snu. Gdy w trakcie zajęć zmęczone ich przebiegiem psy próbowały zregenerować siły, zasypiając w kącie sali, były podnoszone i z powrotem przenoszone w pobliże mat do ćwiczeń - relacjonują w treści swojego materiału. Zdaniem Wheeler takie praktyki są "formą tortur". Podobną opinię przejawia Lambert, tłumacząc, że psy "muszą być w stanie dokonywać własnych wyborów i spać wtedy, kiedy chcą spać". - Nie mogą być budzone i zmuszane do wykonywania czynności, która zasadniczo jest dla nich całkowicie nienaturalna - dodaje mężczyzna.

Uwagę iTV zwrócił także niezwykle młody wiek szczeniąt oraz wysoka częstotliwość zajęć, w których brały one udział. Część zwierząt miała mieć zaledwie sześć i pół tygodnia, gdy ekipa po raz pierwszy je spotkała. Jak zauważył Bill Lambert, w tym wieku psy powinny być jeszcze karmione przez matkę. Z kolei Esme Wheeler dodała, że angażowanie ich w kilka zajęć w ciągu dnia, połączone z uniemożliwieniem im snu na salach sprawia, że szczenięta "nie mają możliwości uzyskać tyle odpoczynku, ile potrzebują w tym wieku".

