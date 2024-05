"Pierwszy raz w historii USA proces karny przeciwko byłemu prezydentowi skończy się skazaniem, po tym jak ława przysięgłych uznała Donalda Trumpa za winnego" – przekazał "Spiegel". Niemiecki dziennik dodaje, że zdaniem ławników Trump zatuszował potajemną wypłatę pieniędzy na rzecz aktorki porno Stormy Daniels. "Wygląda na to, że Trump niewzruszony przyjął wyrok".

"Bild": punkt zwrotny w USA

Werdykt ławy przysięgłych, zdaniem "Bilda" jest "politycznie jeszcze bardziej wybuchowy", bo Trump jest kandydatem republikanów do pojedynku o Biały Dom z 81-letnim demokratą Joe Bidenem .

"Liberation": werdykt, którego skutki są niejasne

"Werdykt wywraca do góry nogami wszelkie ustalone standardy i normy, tym bardziej w związku z tym, że Trump po raz trzeci z rzędu jest kandydatem do Białego Domu" – przypomina francuski dziennik "Liberation".

France24: Trump zachował stoicki spokój

"Le Monde": republikanie krytykują werdykt, demokraci pochwalają

"El Pais": reakcja elektoratu jest nieprzewidywalna

Orzeczeniu przyglądali się również dziennikarze "El Pais". Ich zdaniem werdykt "wywołuje trzęsienie ziemi w amerykańskim krajobrazie politycznym". "Choć znaczna część zwolenników Trumpa oświadczyła, że będzie go nadal wspierać nawet w przypadku uznania go za winnego, jest to sytuacja bezprecedensowa, a reakcja elektoratu jest nieprzewidywalna" – dodano.