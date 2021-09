Puigdemont zapowiada dalsze podróże na rzecz secesji Katalonii

Były premier Katalonii Carles Puigdemont dotarł w poniedziałkowe popołudnie do Brukseli z Sardynii, gdzie w czwartek został tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami stawianymi mu przez hiszpański wymiar sprawiedliwości.

Choć kataloński separatysta został wypuszczony z aresztu w piątek, sąd zobowiązał go do stawienia się w sardyńskim sądzie w październiku, na co polityk przystał.