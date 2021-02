Biden i Modi o puczu w Mjanmie. Oświadczenie Departamentu Stanu USA

Stany Zjednoczone stoją po stronie obywateli Mjanmy i popierają ich prawa do pokojowego gromadzenia się - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Kwestię protestów Mjanmańczyków w związku z puczem wojskowym, do którego doszło w tym kraju w ubiegłym tygodniu, poruszyli prezydent USA Joe Biden oraz premier Indii Narendra Modi, którzy rozmawiali telefonicznie w poniedziałek.

Jak przekazał w oświadczeniu po poniedziałkowej rozmowie prezydenta USA Joe Bidena i premiera Indii Narendry Modiego Biały Dom, obaj przywódcy zgodzili się co do tego, że rządy prawa i proces demokratyzacji Mjanmy powinny zostać utrzymane.

Wcześniej zaniepokojenie sytuacją w tym kraju wyraził rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price. Cytowany przez agencję Reutera oświadczył, że USA stoją po stronie Mjanmańczyków i popierają ich prawo do pokojowego gromadzenia się. Dodał, że Ameryka jest zaniepokojona ograniczeniami, jakie wobec swoich obywateli wprowadza junta wojskowa.

Władze blokują sieć

W ostatnich dniach w Mjanmie dochodzi do poważnych zakłóceń dostępu do sieci. Dostęp do Twittera i Instagrama został znacznie ograniczony - najprawdopodobniej w celu uciszenia protestu, który również jest obecny w mediach społecznościowych. Wśród uczestników protestów i osób popierających opozycję wobec junty popularne są hashtagi: #WeNeedDemocracy (Potrzebujemy Demokracji), #HeartheVoiceofMyanmar (Usłyszcie Głos Mjanmy)i #Freedomfromfear (Wolność od Strachu) zostały użyte miliony razy - podaje AFP.