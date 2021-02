Buntują się przeciw juncie. Akcja "zepsuty samochód"

Protestujący sceptycznie przyjęli oświadczenia rzecznika wojskowego rządu generała Zaw Min Tuna, który na wtorkowej konferencji prasowej przekonywał, że w czasie listopadowych wyborów dochodziło do oszustw i zapewniał, że przeprowadzone zostanie nowe, uczciwe głosowanie, a jego zwycięzcy obejmą władzę nad krajem.

- To, co mówili, to całkowita nieprawda. (…) Twierdzą, że wybory były sfałszowane, ale spójrzcie na ludzi tutaj teraz – powiedziała agencji Reutera kobieta przedstawiona jako Khin, uczestnicząca w olbrzymiej demonstracji przed Pagodą Sule w Rangunie, największym mieście Mjanmy.